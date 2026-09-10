Pensar en el testamento suele asociarse a lo incómodo o lo lejano. Sin embargo en Argentina existe una herramienta legal que permite convertir esa formalidad en un gesto con impacto duradero: incluir a una organización social entre los destinatarios de la herencia.

Se llama testamento solidario y es el eje de la campaña Legados Solidarios, una iniciativa que reúne a catorce organizaciones sociales del país entre las que están AMIA, Amnistía Internacional, Cáncer con Ciencia de Fundación Sales, Cáritas Argentina, Don Bosco Por Los Jóvenes, Don Orione, Fundación Esteban Bullrich, Fundación Huésped, Hospital Británico, Fundación Junior Achievement Argentina, Médicos Sin Fronteras, Mensajeros de la Paz Argentina, UNICEF Argentina y la Universidad Hospital Italiano.

No hace falta un patrimonio elevado ni un trámite extenso para hacerlo. Veamos las 4 preguntas clave que suelen surgir antes de dar el paso.

¿Qué es un testamento solidario?

Un testamento solidario es, en esencia, un testamento común en el que la persona decide destinar parte de sus bienes a una organización social en lugar de repartir la totalidad entre sus herederos.

Se trata de una decisión que cualquier persona mayor de edad puede tomar sobre la porción de su patrimonio que la ley le permite disponer libremente.

Puede tratarse de un bien puntual, una suma de dinero o un porcentaje del total. También puede orientarse a un fin específico dentro de la organización elegida, siempre que ese destino sea lícito y posible de cumplir.

¿Cuánto del patrimonio se puede donar?

Cuando existen herederos forzosos, como hijos, padres o cónyuge, la ley les garantiza una porción de la herencia conocida como legítima. Solo el resto del patrimonio queda disponible para que la persona lo destine libremente, incluida la posibilidad de una organización social.

La escribana Sonia Lukaszewicz (M.N. 4427), en representación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (CECBA), institución que apoya la campaña, explica que “la proporción disponible depende de cada situación familiar: es de un tercio cuando hay hijos o descendientes, y de la mitad cuando no hay descendientes, pero sí padres, otros ascendientes o cónyuges”.

Y agrega un dato sobre quienes no tienen herederos forzosos: en ese caso “la persona puede disponer libremente de la totalidad de sus bienes”.

El sistema legal no plantea una disyuntiva entre la familia y una causa sino que habilita ambas cosas a la vez, cada una en la proporción que la ley define.

Testamento solidario: ¿qué se necesita para hacerlo?

Existen dos caminos posibles para formalizar un testamento y cada uno tiene requisitos distintos.

Testamento por acto público

El primero es el testamento por acto público, que se firma ante un escribano y dos testigos. Según detalla Lukaszewicz, “esta modalidad ofrece mayor seguridad, ya que permite verificar el cumplimiento de los requisitos legales, garantiza la conservación del documento y contempla su inscripción en el Registro de Actos de Última Voluntad, lo que facilita su localización después del fallecimiento”.

Testamento ológrafo

El segundo camino es el testamento ológrafo, un documento que la propia persona escribe de puño y letra, fecha y firma, sin intervención notarial en el momento de redactarlo. En este caso conviene resguardarlo adecuadamente y contar con asesoramiento legal para evitar errores de forma que después afecten su validez.

En cualquiera de los dos casos el paso previo es personal, no notarial. Las organizaciones que integran la campaña ofrecen acompañamiento gratuito para resolver esa parte antes de la instancia con un escribano.

¿Cuánto cuesta el testamento solidario?

El costo de un testamento por acto público corresponde a los honorarios notariales, que varían según cada escribanía y la complejidad del patrimonio a detallar, por lo que conviene consultarlo directamente al momento de avanzar.

El testamento ológrafo, al no requerir escribano para su redacción, no tiene ese costo inicial, aunque de todos modos conviene validar su forma con asesoramiento profesional para que cumpla los requisitos legales.

El acompañamiento previo, en cambio, no tiene costo. Quienes se acercan a alguna de las organizaciones de Legados Solidarios reciben orientación personalizada y gratuita para conocer sus opciones antes de dar cualquier paso formal.

Una tendencia que crece en la región

Lo que en Argentina es todavía una práctica poco extendida ya muestra un crecimiento sostenido en otras partes del mundo. En Reino Unido las donaciones realizadas por testamento alcanzaron un récord de USD 6.000 millones en 2024, un 9% más que el año anterior, según el informe The Legacy Giving Report.

En América Latina el crecimiento fue mayor todavía, la región registró un aumento del 262% en los ingresos provenientes de legados solidarios durante 2024 respecto del año anterior, según datos del Foro Internacional de Liderazgo en Recaudación de Fondos citados por Mariana Pahor, Responsable de Colaboraciones Estratégicas para Argentina en Médicos Sin Fronteras.

Dentro de la región, Uruguay lidera la recepción de este tipo de testamentos en el período 2020 y 2024, seguido por Brasil, Colombia y Argentina.

El dato local acompaña esa curva

Durante 2025 las organizaciones que integran la campaña recibieron más de 4.700 consultas sobre el tema y más de 30 personas incluyeron a alguna causa en su testamento solidario.

El siguiente paso

Dejar un legado solidario requiere información clara y la decisión de dar un paso que, para muchas personas, se resuelve conversándolo con un escribano o completando un formulario.