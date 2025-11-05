El mercado argentino experimentó su mejor mes en su histórica y ganó más del 70% en dólares, con muchos de los ADR que marcaron su mejor mes desde que salieron a cotizar en Wall Street. A pesar de semejante suba, las acciones y el S&P Merval sigue lejos de sus máximos. Los analistas ven valor en los papeles locales. Cuáles son los preferidos por el mercado El S&P Merval evidenció una euforia tras el resultado electoral y se disparó 85% desde antes de las elecciones hasta ahora. El índice bursátil argentino opera en u$s 2073, habiendo cotizado en u$s 1100 antes de las elecciones. Aun con el avance reciente, el índice se mantiene un 25% debajo de los máximos alcanzados a comienzo de año de u$s 2770. A su vez, medido en dólares, el índice se ubica 4% debajo de los niveles de comienzo de año. El mercado argentino tuvo su mejor mes en su histórica, ganando más del 70% en dólares, con muchos de los ADR teniendo su mejor mes desde que salieron a cotizar en Wall Street. En medio del rally, las acciones argentinas aun se ubican con perdidas respecto de los máximos históricos alcanzados a comienzo de año. Las acciones de Grupo Financiero Galicia se ubican un 16% debajo de los máximos, mientras que Banco Macro se ubica un 21% debajo de dichos picos. En el caso de Grupo Supervielle, la acción cotiza 34% debajo de los valores máximos de enero, mientras que BBVA Argentina opera 27% debajo de dichos máximos. Dentro del sector de Oil & Gas, YPF cotiza 20% debajo de sus máximos, mientras que Pampa opera 7% debajo de su pico máximo previo. En el caso de Vista, la merma respecto de los máximos es de 18%, mientras que TGS está 5% debajo de dichos registros. Finalmente, y dentro del sector reguladas, Edenor esta 32% debajo de su pico de enero. Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones, afirmó que tras las elecciones el pasado domingo, las cámaras en el Congreso quedaron muy equilibradas y sigue optimista con la renta variable local. “En este escenario, vemos la posibilidad que el mercado en lo que queda del mandato de Milei pueda a ir testear nuevamente máximos y buscar algún nivel superior. Con lo cual, vemos un potencial alcista en torno al 40% en dólares en acciones“, estimó Ruggieri. Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, agregó que sus expectativas sobre las acciones argentinas es que sigan creciendo en el mediano y largo plazo. “Posiblemente mañana, siendo el cuarto día, haya una leve toma de ganancia, pero pensamos sería una parada técnica para luego seguir creciendo en menor porcentaje. El dato clave para que este crecimiento ocurra es que el BCRA (de acá al 10 de diciembre) compre dólares y engrose las reservas para dar más previsibilidad y espalda de cara al futuro”, afirmo Lazzati. Los analistas creen que el mercado tiene espacio para seguir subiendo y volver a los valores de comienzo de año ya que hoy los fundamentals y las perspectivas macro son mejores respecto de los que se tenían en enero. El mercado no es lineal y los activos financieros se mueven en serrucho, es decir, movimientos para arriba y para abajo, aunque respetando una tendencia. Por o tanto, y aun a pesar de alguna toma de ganancia de corto plazo, los analistas esperan mayores subas para los papeles locales. Auxtin Maquieyra, Gerente Comercial de Sailing Inversiones, detalló que luego de semanas agitadas previo a las elecciones legislativas el S&P Merval logró una suba histórica en varios activos. Hacia adelante, desde Sailing entienden que más allá de algún descanso que puedan tomarse las acciones en los próximos días, el potencial de suba sigue vigente. “Vemos recorrido alcista en las acciones y más teniendo en cuenta que muchas de las acciones del panel líder todavía no alcanzaron los valores que tenían en enero 2025 (post rally del 2024) y hoy el escenario político complementa el saneamiento económico financiero realizad por el equipo de Caputo y el BCRA”, dijo Maquieyra. Desde Baires Asset Management consideran que la magnitud del rebote sugiere que los precios había sobre-descontado escenarios de stress político y que el equity local comienza a revalorizar activos en función de fundamentos macroeconómicos más sólidos.De cara a los próximos meses, desde la compañía esperan un escenario de mayor selectividad sectorial. “Creemos que energía, bancos y consumo defensivo podrían liderar la próxima fase de valorización si se confirma un sendero de estabilización fiscal y continuidad del programa monetario. Aun con elevada volatilidad, la mejora en valuaciones y en expectativas de crecimiento sugiere que el equity argentino vuelve a posicionarse como una apuesta táctica atractiva en portafolios regionales, con un horizonte de mediano plazo", detallaron. Pese al avance actual, el mercado sigue viendo potencial alcista. En el caso en el que la macro ingrese en un círculo virtuoso, los papeles locales podrán extender el avance y llevar a los precios más cerca de sus máximos previos. El ordenamiento fiscal, monetario y el fin de las elecciones, podría llevar a los papeles a niveles superiores. En ese caso, sigue siendo importante la selectividad de los inversores a la hora de posicionarse en renta variable local. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, sostuvo que para alcanzar los máximos de enero, se requeriría aún una suba de 27,3%. Según detalló, dicho avance podrá ser mayor o menor dependiendo el papel puntual que se mire. “Desde los fundamentos, seguimos viendo el mayor valor en Oil & Gas, con Vista, Pampa e YPF como top picks. En el sector de servicios nuestros preferidos son TGN, TGS, Edenor y Transener, las cuales también resultan atractivas”, detalló. Además, y pensando en un relajamiento de condiciones de liquidez que favorezca al crédito, podría haber valor en el sector bancario, que además se ve favorecido en materia de momentum por su alto beta. Finalmente, destacó a BYMA como papel más que interesante, con un dividend yield potencial que puede agregar valor. “Además que, de avanzarse hacia la normalización macro, sería esperable un incremento en las transacciones bursátiles en el futuro”, comentó Franco. En cuanto a la selectividad de los papeles, desde Delphos Invetsments indicaron que los bancos y las petroleras siguen siendo sus sectores preferidos por su potencial de crecimiento estructural. “El crédito privado representa solo el 12% del PBI, frente al 35% de México, 40% de Colombia, 76% de Brasil y 103% de Chile, lo que muestra el enorme margen de expansión. A su vez, los niveles de apalancamiento están significativamente por debajo de los promedios históricos. Y, si los bancos volvieran a cotizar a los múltiplos promedio de la gestión macrista, los retornos potenciales superarían el 50%, e incluso alcanzarían el 70% en escenarios de euforia, o el 15% ajustados por valuación relativa regional”, explicaron. Finalmente, y en lo que respecta a las petroleras, dijeron que cuentan con valuaciones incoherentes para su potencial de crecimiento. “El sector energético argentino atraviesa una fase de inversión sin precedentes, con múltiples proyectos de infraestructura que buscan ampliar la capacidad de transporte y exportación de hidrocarburos. Las valuaciones de las principales petroleras no se condicen con su crecimiento esperado cuando se las comprara con otras compañías del sector”, resaltaron. En general, el mercado se muestra optimista en los bonos y en las acciones. Los analistas del mercado también esperan una mayor suba en bonos que le permita a la Argentina regresar a los mercados internacionales de deuda. Ya sea por valuación como por contagio, el escenario alcista en los bonos también empujaría al alza a las acciones. El valor actual de una compañía es el flujo de fondos descontados de dicha empresa traído a valor actual. Por lo tanto, si la tasa de descuento (riesgo país) es menor, dicho flujos de fondos es mayor (por una cuestión matemática) y así, el valor actual de la compañía es mas alto. Los analistas de Grupo IEB esperan una mayor suba en la renta variable argentina. Además de la mejora en las perspectivas, desde la compañía señalan que el menor nivel del riesgo país contribuye a que los papeles locales operen con valuaciones mas altas. “Si analizamos la correlación entre el S&P Merval medido en dólares y los niveles de riesgo país asociados durante la gestión de Javier Milei, éste nos muestra a las acciones argentinas aún en niveles de subvaluación con respecto a la deuda soberana, motivo por el cual, creemos que aún queda potencial de suba para el equity”, dijeron. Además, resaltaron que dicho potencial se potencia más aún si se tiene en cuenta el mayor poder político que ha ganado el oficialismo para llevar adelante sus reformas, de manera de generar un impacto positivo sobre la economía real. En cuanto al posicionamiento, y dado el avance reciente, desde la compñai decidieron llevar adelante algunas rotaciones en la cartera de acciones locales. En ese contexto, decidieron reducir exposición al sector bancario, anticipándose a una presentación de resultados para el tercer trimestre que luce negativa para el sector. Tambien redujeron su exposición al sector energético. “Quitamos a Grupo Supervielle (SUPV) y bajamos la ponderación tanto de Grupo Financiero Galicia (GGAL), como de Banco Macro (BMA). A su vez, también reducimos la exposición a Oil & Gas llevando nuestra posición de Vista Energy (VIST) al 15%, de forma de adoptar una postura aún más defensiva frente a la temporada de balances”, indicaron. Como contracara, remarcaron que ven oportuno tomar posición en el sector regulado a través de Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), EcoGas (ECOG) y Transener (TRAN). “Creemos que la victoria del oficialismo en las elecciones de medio término asegura para estas empresas flujos estables y tarifas regularizadas para los años siguientes” Los analistas de Research Mariva también esperan mayores subas para las acciones, contemplando que el descuento de las acciones es menor gracias a la baja en el riesgo país. “Debido a la disminución del riesgo país de Argentina de 1.100 pb a 680 pb tras las elecciones, actualizamos los precios objetivo de las empresas que analizamos. Reiteramos nuestras recomendaciones de compra y elevamos los precios objetivo para todas las empresas”, dijeron. En ese sentido, aumentaron el precio objetivo de Vista de u$s 45,4 a u$s 55,7, lo que implica un potencial de revalorización del 15%. De igual forma, elevamos el precio objetivo de Pampa de u$s 65,9 a u$s, es decir, un potencial de revalorización del 10%. En el caso de TGS tenemos objetivo de u$s 27,9 a u$s 38,7, es decir, un potencial de revalorización del 23%”, dijeron. Además, resaltaron que “las acciones del sector de petróleo y gas se encuentran entre las de peor desempeño del año, con una caída del 13% en lo que va del año”.