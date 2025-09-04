Estalló el plazo fijo: dos bancos pagan hasta un 55% de tasa de interés, ¿cuánto gano si deposito $ 1.000.000?

El plazo fijo se convirtió en una de las herramientas más comunes de los argentinos para invertir su dinero en pesos y tratar de evitar la pérdida del poder adquisitivo ante la inflación. Por su parte, los bancos también subieron sus tasas de interés con retornos que llegaron al 55% anual.

Todo comenzó a partir de la desregulación de las tasas que impulsó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde 2024. En septiembre de 2025, existen dos entidades bancarias que ofrecen los mejores porcentajes de ganancias mensuales.

Plazo fijo: estos dos bancos tienen la mejor tasa de interés en septiembre 2025

De acuerdo al cuadro comparativo de tasas del BCRA, existen dos entidades financieras que ya entregan hasta un 55% de Tasa Nominal Anual (TNA) en los depósitos realizados en un plazo fijo tradicional.

Se trata del Banco Reba, una compañía financiera del Grupo Transatlántica y con más de 22 años dentro del mercado. También está el Banco CMF, quien tiene su sede en Puerto Madero y mantiene el mismo porcentaje de tasa de interés desde hace dos semanas.

¿Cuánto gano si deposito $ 1.000.000?

Teniendo en cuenta el 55% de tasa de interés que paga el plazo fijo en CMF y Reba, el retorno mensual sería de 4,58% por mes . Esto quiere decir que se ganaría un monto mayor al de la inflación, el cual no pasó del 2% durante los últimos tres registros del INDEC.

En el caso de ingresar $ 1.000.000 como inversión en un plazo de 30 días, obtendríamos los siguientes montos:

Capital inicial: $ 1.000.000

Plazo: 30 días

Intereses generados: $ 45.205,48

Monto total al final del plazo: $ 1.045.205,48.

Plazo fijo: así están las tasas de interés en septiembre 2025

Banco Tasa de interés anual Banco de la Nación 47% Santander 38% Galicia 44% Banco Provincia 45% BBVA 45% Macro 47% Credicoop 47,7% Banco Ciudad 41% Comafi 49% Hipotecario 49,5 para clientes y 52,5% para no clientes

