BCRA intervino en el mercado de cambios por cuenta del Tesoro para controlar al dólar

El Banco Central (BCRA) intervino este martes por cuenta y orden del Tesoro en el mercado de cambio para bajar el tipo de cambio, tal como lo había anticipado el secretario de Finanzas, Pablo Quirno que comenzaría a hacer desde hoy.

La información comenzó a correr en redes sociales a la tarde a través de distintas cuentas que suelen seguir el mercado de cerca.

"El BCRA vendió dólares del Tesoro. No intervino con sus dólares propios. Lo que nadie sabe, es cuánto vendieron exactamente, se calcula que fueron algo más de u$s 100 millones", explicaron fuentes del mercado a El Cronista. Aunque es todo muy opaco hasta ahora.

Por el momento, no hay información precisa sobre el monto de la operación. El BCRA informó que salió sin intervención en el mercado de cambios y eso responde a que no intervino con sus dólares, tal como se dijo: sale de la cuenta del Tesoro.

Recién se va a poder conocer el monto preciso en unas 48 horas, a menos que el Gobierno lo informe por otra vía, en los registros de movimientos del BCRA en los que lleva el detalle de cuántos dólares hay en la cuenta que el Tesoro tiene en el regulador monetario.

Noticia en desarrollo.-