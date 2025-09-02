Decretan feriado el viernes 5 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo
Miles de argentinos podrán gozar de un nuevo descanso de tres días en el comienzo del noveno mes del 2025.
Un grupo de trabajadores podrá gozar de un nuevo feriado el próximo viernes 5 de septiembre que dará lugar al último primer fin de semana largo de la temporada alta de invierno tras el último descanso a nivel nacional de 3 días por el Paso a la Inmortalidad de San Martín del viernes 15 de agosto.
Pese a que el Gobierno confirmó que el feriado del domingo 12 de octubre se moverá al viernes 10 y habrá un descanso de 3 días, un grupo de persona no deberá aguardar hasta el décimo mes del año para realizar una mini escapada en esos días no laborables, porque tendrá un asueto extra.
Viernes 5 de septiembre: ¿dónde habrá un nuevo feriado?
En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un municipio de la Provincia de Buenos Aires y uno de Chubut que gozarán de una nueva jornada extraordinaria por el aniversario fundacional y sus respectivas fiestas patronales.
La localidad chubutense de El Hoyo dará un nuevo descanso para sus habitantes el próximo viernes 5 de septiembre, mientras que en General Arenales será el sábado 6, pero se espera que el asueto se mueva al día anterior.
¿Quiénes tendrá feriado el viernes de septiembre?
Por el aniversario fundacional de ambas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.
El fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de septiembre se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.
5 de septiembre: un día cultural lleno de efemérides
Además de los asuetos por las fundaciones de estas dos localidades, cada 5 de septiembre es un día de un gran valor cultural para Argentina por 3 recordados eventos que tuvieron lugar este día.
- En 1905 fallece el famoso escritor y periodista argentino-uruguayo Miguel Cané.
- En 1975, se separa el mítico dúo pionero del rock nacional Sui Generis, integrado por Charly García y Nito Mestre.
- Se inauguró el Cine Sarmiento, uno de los primeros en la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?
El último feriado del trimestre a nivel nacional fue el domingo 17 de agosto, cuando se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General San Martín, pero como cayó un día no laborable se movió al viernes 15 de agosto.
Además de la confirmación del feriado del 12 de octubre que se movió al viernes 10, los argentinos tendrán una jornada de descanso extendida en el onceavo mes del año que será de 4 días por el puente del 24 de noviembre.
Feriados inamovibles 2025.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural.
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?
La próxima jornada de descanso de 3 días será efectivamente la del 12 de octubre, ya que septiembre no tiene feriado. Por otro lado, los argentinos también tendrán dos fines de semana largos más.
Fines de semana largo restantes de 2025
- Día de la Diversidad Cultural: del viernes 10 al lunes 12 de octubre.
- Día de la Soberanía Nacional: Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.
- Día de la Virgen: Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.
