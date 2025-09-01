Reventó el plazo fijo: tras la fuerte suba de las tasas de interés, cuánto gano si invierto $ 5.000.0000, $ 1.000.000 o $ 500.000

Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló los montos mínimos de las tasas de interés en 2024, también se actualizaron los retornos en pesos que otorga el plazo fijo. En esta línea y con la nueva suba del dólar, las entidades financieras exigieron una tasa más elevada al Gobierno y al ente monetario.

Así, los clientes pudieron ver ese aumento en las ganancias para sus depósitos con un retorno anual que ya ronda el 50% en total, a la vez que el dólar vio un recorte fuerte en su cotización que ya rompió la barrera bajista de los $ 1340 en el inicio de esta semana.

Por eso, los ahorristas buscan resguardar sus ingresos de la inflación en las distintas herramientas financieras con tasas variables como el plazo fijo tradicional, el UVA, los depósitos en billeteras virtuales y el dólar.

¿Cuál es el mejor banco para invertir a plazo fijo?

Para guiar a los usuarios, el BCRA en su portal oficial brinda un cuadro informativo con las tasas de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por año (TNA).

Este porcentaje se puede dividir en 12 meses para ver el rendimiento mensual y la ganancia esperada cada 30 días . Por otro lado, al reinvertir los intereses de forma mensual se puede alcanzar un retorno mayor.

Los bancos volvieron a aumentar la tasa de interés para sus clientes esta semana.

Plazo fijo: la tasa de interés anual por banco

Banco TNA Actual Banco Nación 47 % Santander 38 % Banco Galicia 44 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 45 % BBVA 51 % Banco Macro 48 % Banco Credicoop 47 % ICBC 47,7 % Banco Ciudad 35% UALA 40%

Suben las tasas del plazo fijo: cuánto gano si invierto $ 5 millones a 30 días

Los ahorristas que deseen invertir $ 5.000.000 a 30 días en un plazo fijo con una tasa de interés del 32,5% anual (la de referencia del Banco Nación) recibirán un total de $ 5.133.562 por mes, lo que significa que ganarán un total de $ 133.562 cada 30 días.

Por otro lado, para la opción digital se otorga un 48,5% por año (hay que dividirlo por 12), en caso de invertir $ 5.000.000 se puede acceder a un monto adicional de $ 199.315 por mes .

¿Cuánto gano si invierto $ 500.000 a 30 días?

Los ahorristas que deseen invertir $ 500.000 a 30 días en un plazo fijo electrónico con una tasa de interés del 47% anual, recibirán un total de $ 513.356 al vencimiento del mes, lo que significa que ganarán un monto neto de $ 13.356.

Por su parte, los inversionistas que opten por un depósito en pesos en sucursal accederán a un total $ 519.315 con una ganancia neta de 19.315 pesos mensuales.

Los ahorristas que deseen invertir $ 1.000.000 a 30 días en un plazo fijo tradicional con una tasa de interés del 2,29% al mes recibirán un total de $ 1.026.712 al vencimiento, lo que significa una ganancia de $ 26.712 mensuales.

Por otra parte, para la opción en pesos virtuales, la ganancia mensual total es de $ 1.038.630 con un dividendo neto de $ 38.630.

El dólar comenzó la semana estable.

Dólar hoy: a cuánto cotiza la divisa estadounidense

El dólar presentó una cotización oficial de $ 1340 en el inicio de esta semana, mientras que a esta hora opera con los siguientes valores:

Tipo de dólar Compra Venta Variación Blue $ 1325 $ 1345 - Oficial $ 1320 $ 1360 - MEP $ 1345 $ 1372 - Contado con Liqui $ 1349 $ 1353 - Cripto $ 1366 $ 1372 -

¿Cuánto paga un plazo fijo UVA?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, aunque los más frecuentes son los tradicionales a 30 días, también hay una opción ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.

El plazo fijo es la herramienta de inversión más elegida.

