El consejo del Bank of America: ¿Es momento de comprar acciones de Nvidia?

El fuerte desplome que el martes eliminó la cifra récord de US$279.000 millones del valor de mercado de Nvidia Corp. hizo que analistas y operadores busquen en los gráficos pistas sobre dónde podrían terminar la pérdidas de la compañía de software.

Para Jay Woods, estratega jefe global de Freedom Capital Markets, US$100 por acción es un nivel clave a vigilar, en torno al precio del cierre más bajo del mes pasado.

"No quiero ver que la acción registre un nuevo mínimo de cierre a partir del mínimo de agosto. Eso sugeriría realmente que las cosas han cambiado, al menos en términos técnicos", dijo Woods. "Creo que estará en torno a los US$100 y luego se cotizará lateralmente durante un tiempo", señaló.

La última oleada de ventas -las acciones cayeron un 14% en las tres últimas sesiones bursátiles- fue provocada por los resultados del fabricante de chips, que no cumplieron las elevadas expectativas.

El nerviosismo de los inversionistas se vio agravado por dos informes de investigación publicados el martes en los que se alertaba sobre el gasto de las empresas en inteligencia artificial.

Más malas noticias llegaron tras el cierre del mercado, cuando Bloomberg informó de que Nvidia había recibido citaciones en el marco de una investigación antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Sin embargo, hay quienes mantienen su voto de confianza y creen que este derrumbe se puede aprovechar.

¿Es momento de comprar acciones de Nvidia?: qué dice Bank of America

Pese al derrumbe y su informe de resultados, desde el Bank of America aún señalan a las acciones de Nvidia como una acción atractiva para los inversores.

El grupo que dirige Vivek Arya mantuvo su máxima calificación para la compañía, fijando para las acciones un precio objetivo de 165 dólares para las acciones y señalando que es una "oportunidad especialmente atractiva", según publicó Forbes.

Además, y respecto a la posible investigación por prácticas monopólicas, desde Bank of America afirman que no produciría "ningún impacto material específico" por las "inconsistencias" que presentan los documentos acusatorios.

Desplome de Nvidia: por qué su ganancia récord no convence al mercado

La compañía elevó su previsión para el tercer trimestre, estimando ingresos por u$s 32.500 millones. Pero la proyección no alcanzó a algunas de las expectativas más optimistas del mercado, que rondaban los u$s 34.000 millones, lo que contribuyó a la caída de las acciones, de acuerdo con los analistas de Inviu.



"Otro de los datos relevantes fue que reportó un margen bruto ajustado de 75,7%, superando levemente la estimación del mercado, que era de 75,5%. Este dato es una medida común de rentabilidad en el negocio de los microchips y se esperaba que superara las estimaciones en mayor medida", agregan.

El equipo de research de Delphos Investment destacó dos puntos. Por un lado, las ventas de Nvidia siguen creciendo a "tasas siderales", pero con una aceleración lógica y una esperable caída de la rentabilidad.

Por otro lado, esta vez la magnitud de la sorpresa por los buenos resultados fue menor que las veces anteriores.



"El mercado se acostumbró a los earnings excepcionales que venía presentando la compañía y en los últimos reportes viene creciendo a un ritmo menor. A la vez, preocupa que la próxima gran fuente de ingresos, la nueva línea de procesadores Blackwell, demostró ser más difícil de fabricar de lo que se esperaba", afirman los analistas de PPI.

El equipo de IOL resalta que la tendencia de Nvidia de presentar cifras extraordinarias generó una expectativa demasiado alta. Afirma que, en líneas generales, la compañía presentó un balance sólido, aunque "hace ruido" la caída en el margen bruto y la demora de Blackwell, por lo que "el mercado parece haberse quedado con gusto a poco".