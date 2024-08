Desplome de Nvidia: por qué su ganancia récord no convence al mercado

Nvidia sigue acaparando la atención del mercado bursátil. El miércoles, tras el cierre de operaciones, publicó su balance del segundo trimestre del año y proyecciones hacia adelante. A pesar de los buenos resultados, sus acciones cayeron con fuerza y condicionaron al resto de las empresas del sector tecnológico.

Las acciones del fabricante estadounidense de microchips cayeron 6,4% este jueves, luego de la presentación de su balance trimestral. Desde la jornada del miércoles, en medio del nerviosismo de los inversores a la espera de la publicación de la compañía, los activos acumulan una pérdida de más del 8% en dólares.

La caída de las acciones de Nividia también tuvo lugar en la plaza local, que está disponible a través de Cedear.

La combinación entre la baja del activo en Wall Street y la cotización del dólar CCL hizo que en las últimas dos jornadas el Cedear de la compañía acumulara pérdidas de 8,6% en pesos y 8% en dólares.

Nvidia presentó un sólido balance trimestral. El reporte superó las expectativas de los inversores del mercado bursátil en materia de ingresos, ganancias por acción y previsiones para el tercer trimestre. Pero, aun así, las cifras no fueron suficientes para el mercado, lo cual se reflejó en la caída del precio de las acciones.

El fabricante de chips reportó un beneficio neto de u$s 16.599 millones, lo que significó un crecimiento de 168% interanual. Los ingresos fueron de u$s 30.040 millones, por encima del consenso del mercado, que era de u$s 28.860 millones, e implicó un alza de 122% en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

Por qué cae Nvidia



La compañía elevó su previsión para el tercer trimestre, estimando ingresos por u$s 32.500 millones. Pero la proyección no alcanzó a algunas de las expectativas más optimistas del mercado, que rondaban los u$s 34.000 millones, lo que contribuyó a la caída de las acciones, de acuerdo con los analistas de Inviu.



"Otro de los datos relevantes fue que reportó un margen bruto ajustado de 75,7%, superando levemente la estimación del mercado, que era de 75,5%. Este dato es una medida común de rentabilidad en el negocio de los microchips y se esperaba que superara las estimaciones en mayor medida", agregan.



Cedear de Nvidia en pesos.

El equipo de research de Delphos Investment destacó dos puntos. Por un lado, las ventas de Nvidia siguen creciendo a "tasas siderales", pero con una aceleración lógica y una esperable caída de la rentabilidad.

Por otro lado, esta vez la magnitud de la sorpresa por los buenos resultados fue menor que las veces anteriores.



"El mercado se acostumbró a los earnings excepcionales que venía presentando la compañía y en los últimos reportes viene creciendo a un ritmo menor. A la vez, preocupa que la próxima gran fuente de ingresos, la nueva línea de procesadores Blackwell, demostró ser más difícil de fabricar de lo que se esperaba", afirman los analistas de PPI.

El equipo de IOL resalta que la tendencia de Nvidia de presentar cifras extraordinarias generó una expectativa demasiado alta. Afirma que, en líneas generales, la compañía presentó un balance sólido, aunque "hace ruido" la caída en el margen bruto y la demora de Blackwell, por lo que "el mercado parece haberse quedado con gusto a poco".