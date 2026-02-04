Continúa el aluvión de deuda corporativa en la Argentina. MSU Energy anunció este miércoles el resultado exitoso de su más reciente emisión de Obligaciones Negociables en el mercado local de capitales, que registró 2242 órdenes por un total de u$s 71 millones. La empresa adjudicó u$s 59,7 millones, a una tasa del 7,5%, en una operación que presentó una demanda ampliamente superior al monto mínimo previsto, lo que permitió obtener condiciones financieras altamente competitivas. Los fondos obtenidos serán destinados a la precancelación del endeudamiento bancario de la compañía, en el marco de una estrategia orientada a optimizar la estructura de capital. “El resultado de esta emisión refleja la solidez del modelo de negocios de MSU, la previsibilidad de sus flujos y la confianza del mercado en nuestra estrategia de largo plazo”, señalaron desde la compañía. MSU Energy es uno de los principales generadores de la Argentina y forma parte del Grupo MSU, un conglomerado empresario argentino con inversiones en el agro y la energía.