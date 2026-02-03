En esta noticia Claves de un mercado millonario

El mercado de capitales argentino alcanzó en 2025 un hito histórico: las emisiones primarias de Fideicomisos Financieros (FF) y Obligaciones Negociables (ON) superaron los u$s 20.250 millones medidos al dólar CCL, convirtiéndose en el año de mayor volumen de colocaciones en la última década.

En 2026, ya sin incertidumbre política y con una agenda de reformas económicas en el Congreso, podría superar incluso esa marca.

Según el 53° Informe Mercado de Capitales, elaborado por el equipo de Deals de PwC Argentina, no sólo hubo un crecimiento de más del 50% en montos nominales respecto de 2024 (que fue el siguiente año de mayor actividad), sino que además representó el 96% de todo lo emitido entre 2020 y 2023. Desde la firma destacan “el salto estructural que atravesó el mercado local durante el último año”.

El fuerte dinamismo estuvo impulsado principalmente por Obligaciones Negociables hard dólar, que alcanzaron los u$s 16.000 millones a través de 158 colocaciones, el volumen y monto nominal más altos registrados desde 2015. El sector de Petróleo y Gas fue el protagonista de ese boom: concentró cerca de u$s 9.200 millones en emisiones, con YPF liderando el ranking con u$s 2760 millones colocados a través de once ON.

“Si a eso se le suma las licitaciones de las empresas de energía eléctrica, el monto total emitido por el sector energético alcanzó los u$s 10.500 millones (new money)”, destacó el informe.

Este año, en tanto, la tendencia continúa y podría superar la marca de 2026. Según informó el Banco Central, quedan por liquidar u$s 3600 millones de bonos emitidos por empresas argentinas, lo que aportaría más oferta de dólares al mercado libre de cambios.

“Creemos que 2026 tiene potencial para superar a 2025 tanto en montos como en volúmenes de emisión, especialmente considerando que el año pasado la actividad estuvo afectada por varios meses de volatilidad macroeconómica en la previa de las elecciones de medio término”, remarcó Juan Tripier, Director de PwC Argentina de la práctica de Deals.

“La continuidad del proceso de estabilización macro —incluyendo la tendencia a la baja de la inflación y de las tasas, la reducción del riesgo país y un mayor nivel de apertura y dinamismo en la economía— junto con la posibilidad de acceder nuevamente a los mercados internacionales, debería funcionar como un impulso relevante para el mercado durante el próximo año”, agregó el especialista.

La mejora del contexto macro fue un factor determinante para la explosión de emisiones corporativas. Pero el salto llegó recién en el último trimestre de 2025, tras las elecciones legislativas de octubre, cuando el riesgo país cayó hasta la zona de los 500 puntos.

“Esto debería traducirse en un mercado más profundo, con emisiones de mayores montos y plazos más largos. A su vez, además del mercado de deuda (ON y Fideicomisos Financieros), el plan de reformas estructurales propuesto —laboral, impositiva, entre otras— combinado con una macroeconomía más estable y previsible, también debería favorecer un incremento en las emisiones de IPO locales”, concluyó Tripier.