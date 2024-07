Fintech recaudó u$s 22 millones en ronda de financiación: quiénes son sus fundadores

Tapi obtuvo u$s 22 millones en una ronda de financiación Serie A. El monto será utilizado para seguir desarrollando su plataforma tecnológica para fintech y bancos en la región y se suma a la ronda semilla de u$s 9 millones que logró en 2022, por lo que el total recaudado por la compañía creció a u$s 31 millones.

La compañía, fundada en 2022 por los emprendedores argentinos Tomás Mindlin, Kevin Litvin y Nicolás Andriano, proporciona una infraestructura de pagos creada para fintech y entidades bancarias de América Latina.

Con una sola integración API, los clientes de Tapi pueden acceder a una única plataforma integral en toda la región, que incluye pagos de facturas, recargas, tarjetas de regalo y transacciones en efectivo, sin necesidad de navegar por diferentes redes de pago locales con distintas tecnologías y métodos de operación.



Tomás Mindlin, Kevin Litvin, Nicolás Andriano, fundadores de Tapi.

"Las fintech y los bancos son la columna vertebral del crecimiento económico, ofreciendo servicios financieros esenciales que impulsan el desarrollo y la inclusión", afirmó Tomás Mindlin, CEO y cofundador de la compañía.

Kevin Litvin, chief business officer y cofundador de la empresa, aseguró que con a través de esta plataforma ven a América Latina "como un mercado unificado, ofreciendo soluciones de pago eficientes y sin fisuras para impulsar el crecimiento y la conectividad".

Desde su lanzamiento en el año 2022, la compañía ha expandido sus servicios de infraestructura de pagos a entidades financieras de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Entre sus clientes más destacados, se ubican Stori, Yape y Ualá, entre otros.