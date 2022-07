"Empieza lo peor": el oscuro pronóstico de este gigante de Wall Street

El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, advirtió sobre el catastrófico escenario económico y recomendó a los ahorristas prepararse para el empeoramiento de la inflación y decrecimiento económico que se viene.

En diálogo con CNN indicó que las personas tendrían que prepararse para un entorno de mayor inflación y añadió que "hay una buena posibilidad de que aún no hayamos alcanzado el pico" .



Según Solomon, las chances de que la economía mundial sufra una "recesión económica son altas" , luego de tres incrementos de tasas excesivas que se vieron este año. Además, agregó que "siempre que haya una inflación alta y pase por un ajuste económico, finalizará con algún tipo de desaceleración" .



director ejecutivo de Goldman Sachs, David Salomón.

Sin embargo, el CEO de BlackRock, Larry Fink, contó el miércoles en el programa Mad Money, del periodista Jim Cramer de la CNBC, sobre la situación que atraviesan algunos ciudadanos. "Una persona realmente famosa me llamó, en pánico, ‘¿qué debo hacer? Tengo que salir, no puedo soportarlo. No lo soporto'. Y yo dije, 'vete de vacaciones'" , reveló el CEO de BlackRock.



"Si realmente no puedes soportarlo, entonces véndelo... Pero la realidad es que hemos visto esto. La inflación se va a arreglar con el tiempo. Ya estamos viendo que los precios de las materias primas se desploman desde los máximos" , respondió Fink a la celebridad.



Larry Fink.

En lo que respecta a la inflación que atraviesa Estados Unidos debido a la Guerra de Ucrania, indicó que todos estos daños eran "reparables" y que la demanda se ha mantenido sin cambios durante la agitación.



"La herramienta de la Reserva Federal es endurecer, y al endurecer limitan la demanda. Entonces, ¿existe el riesgo de una recesión? Claro que lo hay. E incluso si estamos en una, será bastante leve. La base financiera de Estados Unidos es tan fuerte hoy como siempre" explicó.



En este sentido, el especialista aseguró que la inflación "es generada por las mismas políticas". Incluso, señaló que los precios de las materias primas "han bajado desde principios de año y que las cadenas de suministro, que se enredaron cuando el mundo salió de la pandemia global, han mejorado" .



Según Fink, las materias primas como el cobre y la madera, que se dispararon en 2021, "han caído un 21 % y un 41 % desde principios de año" . Incluso el petróleo crudo, que se disparó por encima de los 140 dólares el barril después de que estalló la guerra en Ucrania, cayó constantemente debido a que los comerciantes tienen miedo que una recesión pueda provocar la destrucción de la demanda.



En este contexto, Solomon no cree que la inflación "vuelva a bajar" ya que "definitivamente no es transitoria" y llegó para "permanecer''. Previamente, el director ejecutivo Goldman Sachs señaló que "la inflación está arraigada en la economía y es posible que no baje en la segunda mitad del año".



Finalmente, concluyó: "No puedo decir cómo será el mundo en seis meses. Si el mundo parece más difícil, nos ajustaremos en consecuencia. Siempre tratamos de ser extremadamente ágiles en la forma en que pensamos sobre estas cosas".