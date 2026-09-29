El Gobierno reivindica los resultados de la era Milei y promete profundizar las reformas si es reelecto

La desregulación del mercado de capitales avanza. El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, adelantó ayer a El Cronista que el Gobierno está cerca de presentar en el Congreso un proyecto que modificará la Ley de Mercado de Capitales y normas vinculadas a fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, financiamiento productivo, y warrants.

Así, profundizará el proceso de desregulación y simplificación que lleva adelante el organismo desde que asumió la actual gestión.

“No voy a dar muchos detalles porque todavía no está presentado”, aclaró Silva.

En diálogo con Hernán de Goñi durante el CFO Summit que organizó El Cronista, el funcionario confirmó que el proyecto incluirá modificaciones a la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Fondos Comunes de Inversión, la Ley de Financiamiento Productivo, la Ley de Capital Emprendedor, la Ley de Warrants y otras normas vinculadas al financiamiento empresarial.

Silva también defendió el “Big Bang” regulatorio que eliminó la autorización previa para buena parte de las emisiones corporativas. Según explicó, ya se completó alrededor del 80% del reordenamiento regulatorio, con el objetivo de eliminar requisitos considerados innecesarios, simplificar procedimientos y revisar integralmente las normas vigentes.

Antes de los cambios regulatorios, una empresa que quería financiarse debía esperar un proceso administrativo que podía extenderse entre tres meses y un año antes de salir al mercado. Con el nuevo sistema, gran parte de esas colocaciones quedan habilitadas automáticamente una vez presentada la documentación correspondiente.

“El time to market colapsó. Es cero”, aseveró Silva. “Ahora es decisión del CFO en qué momento salir. Antes era del trámite”, agregó.

Silva afirmó que uno de los principales efectos de las reformas fue facilitar el acceso al mercado de capitales a compañías de menor tamaño. Los nuevos regímenes de bajo y mediano impacto incorporaron a pymes que anteriormente no utilizaban este tipo de financiamiento y que ahora pueden acceder al mercado mediante instrumentos simplificados

En las aprobaciones automáticas de bajo impacto, eliminaron los requisitos para los emisores, mientras que en las de mediano impacto les sacaron trámites vinculados a aprobaciones de los prospectos.

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MÁS COLOCACIONES

El funcionario remarcó que las empresas ya obtuvieron financiamiento en el mercado por u$s 34.000 millones y que pueden aprovechar con mayor rapidez las ventanas de oportunidad favorables. “Más que duplicamos el mercado de capitales”, remarcó.

El régimen automático es utilizado de manera generalizada en el mercado, lo que aumentó las colocaciones de emisores privados. Según Silva, el nuevo sistema recibió una respuesta positiva tanto de empresas emisoras como de bancos e intermediarios del mercado.

SE VIENEN MÁS ETF

La CNV, junto a Byma y otros actores del mercado de capitales, avanza para que salgan al mercado los primeros ETF locales.

Silva explicó que el organismo adecuó la regulación para permitir este tipo de vehículos de inversión. Para eso, reflotó los Certificados de Valores Argentinos (CEVA), que representa una cartera o canasta de activos financieros, y reglamentó fondos comunes de inversión abiertos que repliquen el comportamiento de índices bursátiles o de una canasta de activos.

Byma y Galicia Asset Management anunciaron que trabajan en un ETF del Merval. A través de un único activo negociado localmente, este nuevo instrumento permitirá a los inversores obtener exposición al mercado argentino, facilitando la diversificación de la cartera sin necesidad de adquirir individualmente los distintos activos que componen el fondo.

Silva adelantó que, posteriormente, se lanzarán nuevos ETF sectoriales, que repliquen la cotización de empresas energéticas, bancarias o incluso de aquellas que ingresaron al RIGI.