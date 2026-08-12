El mercado argentino cerró este miércoles con mayoría de números rojos. Las acciones locales volvieron a quedar bajo presión, los ADR argentinos negociados en Wall Street registraron bajas generalizadas y los bonos soberanos operaron con variaciones acotadas. En ese escenario, el riesgo país terminó en 471 puntos básicos, con una suba del 1,3% en las últimas 24 horas.

Según Leonardo Svirsky, operador de Becerra Bursátil, la rueda mostró algo más de estabilidad, aunque los activos argentinos terminaron mayormente en terreno negativo. “Las acciones terminaron abajo, con el Merval cayendo cerca de 0,8%, y los bonos levemente en baja”, señaló.

A su vez, destacó que el petróleo comenzó a aflojar después de las subas previas y puso el foco en la dinámica cambiaria: “Se viene viendo poca intervención del BCRA en cuanto al volumen de compras; en el mes solo lleva comprados u$s 193 millones”, indicó.

El desempeño local contrastó con una rueda favorable en Nueva York. Wall Street reaccionó positivamente al dato de inflación de julio de Estados Unidos, que estuvo en línea con las expectativas y reforzó las apuestas a una pausa de la Reserva Federal en septiembre. El S&P 500 avanzó 0,30%, el Nasdaq Composite ganó 0,60% y el Dow Jones terminó prácticamente sin cambios, con una mejora de 0,04%.

En paralelo, el petróleo frenó la escalada de las últimas ruedas, aunque se mantuvo en niveles elevados y cerca de los u$s 90 por barril. El movimiento continúa siendo una variable relevante para las acciones energéticas argentinas.

Bonos en rojo y riesgo país en 471 puntos

En renta fija, los bonos soberanos en dólares mostraron movimientos moderados y mayormente negativos durante la rueda.

Entre los títulos bajo ley local, el AL29 avanzó 0,01%, mientras que el AL30 cedió 0,01%, el AL35 bajó 0,28%, el AE38 perdió 0,27% y el AL41 retrocedió 0,30%. El AL46, por su parte, cayó 0,34%.

Dentro de los Globales bajo legislación extranjera también predominó el rojo: el GD29 bajó 0,13%, el GD30 retrocedió 0,06%, el GD35 perdió 0,36% y el GD38 cayó 0,25%.

Con ese escenario, el riesgo país elaborado por JP Morgan cerró en 471 puntos básicos, aunque acumuló un incremento de 1,3% en las últimas 24 horas.

Elena Alonso, directora de Emerald Capital, consideró que el margen para una compresión mucho más pronunciada del indicador sigue condicionado por variables económicas y políticas. En particular, puso el foco en el comportamiento del consumo y en cómo una eventual recuperación pueda trasladarse a las expectativas de cara al próximo año.

“Lo que pasa en Estados Unidos y el ruido electoral que hay de cara al año que viene afecta la dinámica de los mercados. Hasta que el consumo no repunte y eso se vea reflejado en las encuestas, no veo un riesgo país que baje muy fuerte”, sostuvo la directora de Emrald Capital.

El Merval cerró en baja

En la Bolsa porteña, el S&P Merval cayó 0,76% en pesos y se ubicó por debajo de la barrera de los 3 millones de unidades.

La rueda estuvo dominada por las bajas, aunque algunas compañías lograron desacoplarse. Entre las acciones líderes, Metrogas encabezó las subas con un salto de 5,52%, seguida por Cresud, que ganó 1,43%, y TGS, con una mejora de 0,39%.

Del otro lado, BBVA Argentina retrocedió 2,64%, mientras que Loma Negra perdió 2,23% y Ternium Argentina cedió 2,02%. También terminaron en terreno negativo Transportadora de Gas del Norte (-1,59%), Edenor (-1,36%), Banco Supervielle (-0,37%), Pampa Energía (-0,59%) y Grupo Financiero Galicia (-0,07%).

El mercado operó además con la atención puesta en la primera licitación de agosto del Ministerio de Economía, destinada a renovar vencimientos por $4,5 billones, en un escenario de menor liquidez de corto plazo.

Para Alonso, la escasez de pesos y el nivel de las tasas ayudan a explicar parte de la dinámica actual del mercado. “Creo que el Gobierno busca absorber pesos, la liquidez es escasa. Las tasas son más altas y los inversores se enfocan más al peso que al dólar”, explicó.

ADR argentinos

El panorama fue todavía más negativo entre los papeles argentinos negociados en Wall Street. Mercado Libre encabezó las pérdidas con una caída de 5,76%. También se destacaron las bajas de BBVA Argentina (3,34%), Loma Negra (2,42%) y Edenor (1,48%). Entre las excepciones aparecieron Bioceres Crop, que avanzó 5,91%; Cresud, con una suba de 1,13% e IRSA, que ganó 0,76%.

Los activos argentinos se diferenciaron así del tono positivo de los principales índices estadounidenses, impulsados especialmente por las compañías vinculadas con inteligencia artificial y semiconductores.

CoreWeave saltó 18,9% y Super Micro Computer avanzó 17,8%, mientras que Micron ganó 5,6% e Intel subió 4,7%.

El petróleo frenó la suba

Otro de los focos de la jornada estuvo puesto en el petróleo. El crudo puso un freno este miércoles a la escalada de las últimas ruedas, aunque se mantiene en niveles elevados, en medio de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán por el Estrecho de Ormuz.

Durante la sesión, los contratos llegaron a tocar máximos intradiarios de u$s 90,06 por barril, antes de recortar posiciones.

Hacia el cierre, cotizaba a u$s 88,38 por barril, prácticamente sin cambios (+0,01%). De esta manera, la rueda marcó una pausa luego del avance que volvió a llevar al crudo hacia la zona de los u$s 90.

El comportamiento del petróleo resulta especialmente relevante para el mercado argentino por el peso que tienen las compañías energéticas dentro de la Bolsa porteña.

Para Alonso, los precios elevados del crudo pueden convertirse en un factor favorable para ese segmento. “El petróleo más caro beneficia a las energéticas, que tienden a subir, eso, en lo que es renta variable”, señaló.

Así, aunque el petróleo frenó su avance durante la jornada, la tendencia alcista previa y la permanencia del Brent cerca de los USD 90 mantienen al sector energético entre los segmentos a seguir mientras persistan las tensiones en torno al suministro y la navegación por el Estrecho de Ormuz.

Wall Street subió tras el dato de inflación

En el frente internacional, el dato de inflación estadounidense ofreció alivio a los inversores. El IPC de julio avanzó 0,1% mensual y 3,4% interanual, mientras que la inflación núcleo se ubicó en 0,2% mensual y 2,5% interanual, cifras alineadas con las previsiones del mercado.

La lectura redujo las apuestas sobre nuevas subas de tasas y dio impulso a las acciones estadounidenses, especialmente a las tecnológicas.

Para el mercado argentino, sin embargo, el escenario externo favorable no alcanzó para revertir la cautela. Los inversores mantuvieron la atención sobre la liquidez en pesos, las tasas de interés, la licitación del Tesoro, la evolución del consumo y el escenario electoral.

El cierre dejó así una señal divergente: mientras Wall Street encontró respaldo en el dato de inflación y el rally tecnológico, los activos argentinos volvieron a operar bajo presión, con el Merval debajo de los 3 millones de puntos, fuertes bajas entre algunos ADR y un riesgo país que permaneció por encima de las 470 unidades.