A pocas horas de que venza el ultimátum de Estados Unidos a Irán, la tensión aumenta y las consecuencias impactan de manera histórica a nivel global. En las últimas horas, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, encendió las alarmas al hablar de la crisis energética. En una entrevista con el diario francés Le Figaro se mostró “muy pesimista”, ya que, a su juicio, no tiene precedentes en la historia moderna. “El mundo no ha vivido nunca una perturbación del aprovisionamiento energético de tal magnitud”, afirmó Birol. Según el funcionario, la crisis que atraviesa el planeta hoy es más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas, ya que combina un triple choque: petrolero, gasístico y alimentario. Para Birol, el factor decisivo es uno solo: la reapertura del estrecho de Ormuz. “Es la única, verdadera solución”, señaló, y advirtió que, si el paso estratégico no se reactiva durante abril, el mes podría volverse “negro” para la economía mundial. “Mientras siga cerrado, la economía mundial se seguirá enfrentando a muy grandes dificultades”, agregó. La AIE trabaja en medidas paliativas, según apuntó, como ahorro de petróleo y gas, y la posible liberación adicional de reservas estratégicas. Pero Birol reconoció que se trata de herramientas de emergencia, no de soluciones estructurales. En ese marco, los países miembros de la AIE ya aprobaron volcar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, lo que representa un 20% del total disponible. Birol confirmó que el proceso avanza “progresivamente” y continuará “en las próximas semanas”. Se trata, destacó, de la mayor liberación de reservas desde la fundación del organismo tras la crisis de 1973. El resto de las reservas, según aclaró, “se utilizará si es necesario, pero espero que no lo sea”. La guerra en Oriente Medio agravó aún más el panorama: según Birol, 75 infraestructuras energéticas resultaron dañadas por los ataques, y más de un tercio están “gravemente o muy gravemente afectadas”. Restaurarlas, advirtió, llevará “mucho tiempo”. Por otra parte, para el largo plazo, el director de la AIE anticipó una transformación profunda de la arquitectura energética mundial. Entre los cambios principales que proyecta se encuentran la aceleración de las energías renovables (solar y eólica); y la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes, de donde se extraerán capacidades adicionales. Según reportaron las autoridades locales, al menos 33 personas murieron, entre ellas cinco chicos, desde la madrugada de este martes en los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra diversos puntos de Irán. Esto en el día 39 desde que inició la guerra. Al menos 18 personas, incluidos dos niños, murieron en bombardeos contra zonas residenciales en la provincia de Alborz, a 50 kilómetros al oeste de Teherán, mientras otras 24 resultaron heridas, anunció el vicegobernador provincial, Qodratolá Seif, según reportó la agencia Mehr. “Una vez más se reveló el rostro maligno de los enemigos de esta tierra con ataques a viviendas”, denunció Seif. En el distrito de Shahriar, en la provincia de Teherán, se reportaron 9 muertos y 15 heridos también por un ataque que alcanzó viviendas, según medios iraníes, que indicaron que los equipos de rescate buscan posibles víctimas entre los escombros. Otras seis personas, entre ellas tres niños, perdieron la vida en ataques israelí-estadounidenses en el condado de Pardis, al noreste de la capital iraní.