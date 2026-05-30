La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, afirmó este viernes que es “probable” que en la próxima fijación de precios para junio.

Cardona señaló que las nuevas tarifas se conocerán la mañana del sábado. Recordó que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) actualizó los precios de referencia con incrementos propuestos de 6% para el TLCAN.

“Estamos trabajando para que eso no se traslade” en su totalidad, dijo la ministra, y añadió que la intención es suavizar mes a mes el impacto para que no recaiga directamente “en el bolsillo de la gente”. Cardona sostuvo que esperan “tener mejores noticias que esas” cifras de referencia y que mantendrán el criterio.

La ministra recordó que desde marzo el gobierno prioriza sostener la producción —en zafras ya iniciadas en algunos sectores— y evaluar el efecto de la suba de los combustibles.