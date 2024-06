El plan de Caputo: qué harán con las letras, bonos y deuda del BCRA

Surgieron importantes datos en materia financiera que anticipan lo que van a ser los próximos movimientos de la Secretaría de Finanzas a cargo de Pablo Quirno. Tal como viene sucediendo desde principios de año, se mantiene a pleno el plan para "desindexar" la deuda, es decir, evitar las colocaciones que cuenten con papeles que ajusten por el CER o dólar linked al tiempo que se prevén nuevos traspasos de la deuda en poder del BCRA.

El lunes, el reporte del staff del FMI reflejó la estrategia del Gobierno en materia financiera. Refiere al primer trimestre del año y por ello generó algunas visiones desactualizadas. Una de ellas pasaba por las medidas a adoptar en caso de que no tuviera aprobación el proyecto de ley de Bases, algo que quedó de lado tras la aprobación del Senado hace una semana.

Por ello algunas afirmaciones del staff eran exigencias al momento de la revisión, previo al 31 de marzo, y dejaron de serlo a hoy, ya con la publicación. "Tenemos una relación con el staff como nunca se tuvo", destacó un importante integrante del equipo económico.

Ayer, la Secretaría de Finanzas dio a conocer el estado de la deuda pública a mayo. El stock de deuda bruta trepó a u$s 435.674 millones y de ese total, u$s 433.222 millones se encuentra "en situación de pago normal", según el informe oficial.

Recuérdese que aún subsiste deuda en juicio tras incumplimientos del país y que no aceptó ingresar en las ofertas habidas de restructuración. Los montos no son significativos.

El 41% de la deuda en situación de pago normal está nominado en moneda local mientras que el 59% restante, en moneda extranjera. La intención de Quirno es seguir tratando de desarrollar el mercado local, y la curva en pesos, con tasas de referencia para los diferentes plazos.

Deuda en pesos vs dólar

La deuda en situación de pago normal aumentó en mayo contra abril en el equivalente a u$s 21.606 millones lo que implica un crecimiento mensual del 5,25 por ciento. Este importante incremento se justifica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en u$s 1825 millones y, del otro lado del mostrador, por el aumento de la deuda en pesos por un monto equivalente en dólares de u$s 23.431 millones.

¿Qué pasó? Simplemente que el Tesoro absorbió deuda que estaba en poder del BCRA bajo la forma de pases a un día, lo que es la "ex bomba de Leliq".

El 35% del aumento de la deuda en condiciones de pago normal se dio en mayo por ese pase de deuda del BCRA al Tesoro. La intención de esa medida es que dejen de generar expectativas de inflación, dado que es emisión endógena del BCRA los intereses que se van devengando. Por ello fue clave en ese sentido la reducción de las tasas de los pases pasivos desde marzo.

El reporte de la Secretaría de Finanzas también destaca que "el 80% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 18% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 1% corresponde a Adelantos Transitorios, y el 1% restante a otros instrumentos".

Durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó por el equivalente a u$s 36.878 millones, debido a la disminución de la deuda en moneda extranjera en u$s 5878 millones y al incremento de la deuda en pesos por un monto equivalente a u$s 42.756 millones.

El HSBC dio a conocer un informe tras conocerse el reporte del staff del FMI. Sobre la deuda destaca que "las autoridades buscarán extender los vencimientos y utilizar letras del Tesoro para operaciones de mercado abierto. En línea con lo que anunció el Gobierno, las autoridades trabajarán para resolver el problema creado por las opciones de venta vendidas a los bancos en torno a las subastas de deuda. No hay detalles sobre cómo las autoridades adoptarán esta estrategia. El FMI menciona la necesidad de recuperar el acceso a los mercados de deuda a fines de 2025, antes de las próximas obligaciones con el FMI y no se menciona ninguna conversación sobre un nuevo programa que las renueve".

Agrega el HSBC que cree "que Argentina tendrá que buscar posponer las obligaciones de 2025 a través de operaciones de gestión de pasivos. Las autoridades han mencionado que intentarán acordar con el FMI un nuevo programa en los próximos meses".

En base a ello se puede inducir que en algún momento el equipo económico ofrecerá un canje voluntario de deuda o, si no, se lanzará a obtener crédito en mercados para hacer frente a los vencimientos del 2025. Igual ello es mediano plazo. Antes, hay que levantar cepo y firmar nuevo acuerdo con el FMI.