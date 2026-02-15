La volatilidad en Wall Street crece y lo mismo ocurre con los papeles locales. Las petroleras también se distancian del rebote del petróleo y el mercado local queda retrasado. Cuales son las acciones que recomiendan los analistas. El mercado global opera con un mayor nivel de volatilidad en las últimas semanas y dicha dinámica tiene un impacto también en los papeles locales. A medida que parte de las acciones tecnológicas en Wall Street se alejan de los máximos históricos, la volatilidad ha mostrado una tendencia al alza desde octubre hasta la fecha. El Dow Jones opera cerca de sus máximos históricos, aunque el Nasdaq acumula una merma del 6% desde sus picos, con partes del sector tecnológico evidenciando caídas más significativas en bear market, al retroceder mas de un 20% desde los máximos. En general, esto hizo que la volatilidad en la bolsa de Nueva York crezca, con el índice Vix pasando de 13,5 puntos a 21 puntos actualmente. Tal dinámica tiene un impacto local ya que el mercado argentino tiende a ser más volátil y de moverse con mayor dinámica alcista y bajista. El S&P Merval opera con un beta más elevado, es decir, exagera los movimientos con respecto al S&P 500, por lo que, si el S&P 500 sube o baja 1%, el índice local tiende a tener un movimiento mayor respecto de la referencia en EEUU. Por otro lado, el S&P Merval se mueve más en línea con lo que ocurra con Wall Street y menos alineado con la dinámica de las acciones de la región. En los últimos meses, las acciones de emergentes en general y de la región en particular se vieron fuertemente favorecidas, reflejando un rally importante y cotizando en máximos del año. Sin embargo, el S&P Merval no acompañó la tendencia y se mantiene debajo de los picos del año y lejos de los máximos de enero de 2025. Con lo cual, dada la mayor correlación entre Wall Street y el S&P Merval, ante un aumento de la volatilidad en Nueva York, la bolsa local tiende a sentir el impacto. Entre los sectores con mayor volatilidad se encuentran las acciones de bancos y de energía, mientras que en una segunda instancia de ubican los sectores de materiales y servicios. Los analistas de Balanz explicaron que el mercado local esta más atado a lo que ocurra con Wall Street y menos relacionado a las acciones regionales. “Se observa una descorrelación del Merval contra las acciones de la región y emergentes, particularmente a partir de 2025. En cambio, cuando miramos la sensibilidad del Merval al S&P 500, la relación se mantuvo más o menos estable. Esto sugiere que el Merval se mueve más en tándem con los mercados globales (S&P 500) que con la dinámica regional”, dijeron. Los analistas encuentran en las compras de dólares una variable clave para pensar en que el mercado local pueda operar con menor volatilidad y mayor potencial alcista. Ante una mayor cantidad de reservas, el riesgo país podría operar a la baja, y el tipo de cambio mostrarse mas estable. Justamente, desde Balanz entienden que la continuidad en el proceso de acumulación de reservas puede convertirse en un catalizador clave para ver una merma en la volatilidad, siendo esto positivo para las acciones argentinas. “Las compras de dólares no sólo solidificaría el esquema monetario, sino que también permitiría una reducción en las tasas de interés que ayude a una recuperación más homogénea de la actividad. De mantener un buen ritmo de compras en febrero, la acumulación de reservas podría solidificarse en marzo con la estacionalidad propia de la liquidación de divisas del agro, generando un efecto derrame positivo en la economía”, afirmaron. Además, agregaron que una compresión en la volatilidad del Merval podría actuar también como catalizador a favor de una recuperación en el índice, particularmente después del salto que tuvo la volatilidad observada en los retornos en 2025 y su relación con los retornos del índice (Gráfico 14). “Nuestros especialistas de research corporativo también esperan una vuelta del Merval a los máximos de 2025, destacando que es necesario tener paciencia en este contexto. Desde los niveles actuales, esto implicaría un retorno cercano a 20% en dólares. Con la mejora en las condiciones macroeconómicas, están esperando una recuperación en las ganancias corporativas tan pronto como en el primer trimestre de este año”, afirmaron. Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, consideró que las acciones locales están atadas a factores locales, entre los que resaltó el resultado que tendrá en el congreso el debate por la Ley de Modernización Laboral que se llevará a cabo este mes. “Si el resultado es positivo el mercado reaccionará de la misma manera y desde Insider vemos potencial en el segmento bancario ya que suelen ser las primeras en captar upsides y downsides”, anticipó. En particular, Lazzati destacó a Banco Macro, Banco Galicia y BYMA dentro del sector financiero. Además, agregó que los papeles relacionados a energía seguramente reaccionen también, pero con moderación. “Las empresas petroleras estiman para este 2026 un precio de barril en niveles de u$s 50, por ende, no será super alentador. Es por esto que dentro de las energéticas destacamos Central puerto y Transportadora de gas del Sur”, detalló Lazzati. El S&P Merval está alineado con Wall Street tanto en retornos como en volatilidad. Tomando la dinámica de las acciones en el último año, la bolsa local se encuentra entre la de peor performance. En el último año, el índice prácticamente se muestra sin cambios. Sin embargo, en el mismo periodo, otros índices muestran ganancias mucho más fuertes como Peru, que sube 112% y España, que gana 62%. El índice de acciones de Lata sube 57% en el ultimo año, mientras que Colombia, Chile, Mexico y Brasil suben entre 54% y 6%. Los mercados emergentes ganan 40% en el último año. El ETF de Argentina sube 12% en el mismo periodo, aunque el S&P Merval en dólares se muestra en los mismos valores que hace 12 meses atrás. Es decir, la bolsa local se encuentra atrasada versus sus comparables. En cambio, en el último año, el ETF de Argentina y el S&P Merval muestran retornos similares a las bolsas de EEUU. Mientras que el ETF de Argentina sube 12,5%, el Dow Jones también gana 12,5%, mientras que el S&P 500 sube 13,5% en los últimos 12 meses. Los analistas de Sailing Inversiones indicaron que, por valor relativo, pareciera que las acciones argentinas quedaron rezagadas frente a la dinámica que mostraron tanto las bolsas de Latam como los mercados emergentes en general. “Mientras índices como el MSCI Emerging Markets y las principales plazas regionales (Brasil, México y Chile) han reflejado flujos consistentes y recuperación el mercado argentino ha sufrido una combinación de factores que limitaron su performance relativa. Esta aparente brecha no solo se observa en el comportamiento de los índices, sino también en la comparación de múltiplos de valuación y en la percepción de riesgo recompensado por los inversores globales”, sostuvieron. Maximiliano Tessio, asesor financiero, consideró que la dinámica actual del Merval evidencia el desacople del rally de comparables que genera la exclusión de índices de referencia de emergentes. “Sumado a la falta de drivers locales, tenemos una tendencia lateral en las acciones que cuesta romper”, explicó. El atraso no es solo contra otros mercados de la región, sino que incluso, el S&P Merval quedó atrasado versus el sector petrolero. Ante un contexto en el que el mercado ve valor en el sector energético, el petróleo subió este año un 15%, lo cual permitió evidenciar el avance en las acciones del sector a nivel global. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, reconoce el aumento de la volatilidad en los papeles locales en las últimas semanas, aunque entiende que las compras de dólares y una suba del petróleo podría favorecer a los papeles de Oil & Gas. “La volatilidad de corto plazo se hizo presente en enero, con rebotes fuertes en ADRs seguidos de tomas de ganancias en los primeros días de febrero, pero los fundamentos energéticos argentinos permanecen sólidos. La correlación positiva entre precio del crudo y entrada de dólares por el superávit energético, y que precios al alza podrían presionar a la baja el Riesgo País pudiendo generar impacto doble en estos papeles. Por otro lado, Franco también entiende que la compra de dólares podría ser un catalizador para ver una mayor suba en las acciones. “Más allá del análisis fundamental sectorial y por empresa, una compresión del riesgo país impulsaría valuaciones. Respecto a estos fundamentos, mantenemos como sector de mayor valor a Oil & Gas como Vista, YPF, Pampa y TGS”, detalló Franco. Finalmente, los analistas de Adcap Grupo Financiero favorecen energéticas y servicios, y sub ponderan bancos. “Mantenemos nuestra recomendación de sobreponderar acciones de servicios y de Oil & Gas, y sub ponderamos) Bancos frente al Merval/Rofex. Nuestro escenario de trabajo para el Brent en un rango de u$s 55 a u$s 60 se viene cumpliendo hasta el momento, pese a la fuerte volatilidad asociada a la incertidumbre geopolítica”, indicaron.