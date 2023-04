El mercado ve una devaluación: se disparan las tasas en Rofex en los meses previos a las PASO

Todos los tramos de la curva en Rofex se dispararon con fuerza el martes. Las probabilidades de una devaluación crecieron con fuerza.

El mercado especula con un salto cambiario en medio del acuerdo con el FMI y las chances de ver una suba del 50% del dólar oficial se dispararon.

La tensión cambiaria también se trasladó al dólar en el mercado financiero.

El mejor rulo para la suba del blue: permite ganar y comprar más barato

El mercado ve el dólar atrasado, cree que puede subir a $ 500 y recomienda dolarizar carteras

Suben las expectativas devaluatorias

Las tasas implícitas en Rofex se dispararon abruptamente este martes. Todos los tramos de la curva mostraron grandes avances en medio de especulaciones sobre algún salto cambiario de corto plazo.

Las mayores subas se dieron en los plazos de agosto a noviembre, es decir, durante el proceso electoral.

Las tasas implícitas en Rofex subieron entre 2% y 4,5% en los plazos de entre junio y noviembre, llevando a las tasas implícitas de devaluación por encima del 100% en todos los tramos de la curva.

De hecho, en abril ya se espera una devaluación implícita de 106% (TNA), seguido de los plazos de entre mayo a julio, con tasas de entre 107% al 120%.

Para agosto, las tasas se ubican en 136% y saltan a niveles cercanos a 155% para fin de año y de 165% para los primeros meses de 2024.

Lisandro Meroi, analista de Research de TSA Bursátil, señaló que este martes, el promedio de tasas efectivas anuales implícitas en los futuros de dólar de Rofex mostró una suba de 1.500 puntos básicos, en una dinámica similar a la que mostraron los dólares bursátiles.

Además, detalló que en la última semana, las TEA promediaron +165% a lo largo de la curva y hoy las mismas se ubican cercanas a +190%.

"Estas tasas implican un ritmo de crawling peg mayor al actual, e incluso mayor a lo que podría ser una tasa de inflación mensual en torno al 8% (cercana al último dato de marzo)", dijo el analista de TSA Bursatil.

En cuanto a la explicación de la aceleración las tasas en Rofex, Meroi agregó que, con los dólares bursátiles que recobraron ímpetu en marzo (sin intervenciones oficiales) y una acumulación de reservas que se oscurece con cada recorte en las proyecciones de cosecha, es natural observar una aceleración en las expectativas sobre el tipo de cambio.

"Dado este escenario, es posible que el mercado esté comenzando a "pricear" una corrección sobre el atraso que el FMI estimó en su última revisión del acuerdo con Argentina, agravado por la aceleración inflacionaria en ciernes", afirmó.

Mauro Mazza, research de Bullmarket Brokers, advirtió que comenzó el miedo en la plaza.

"Lo que comenzó a especularse es si el FMI no pedirá al gobierno un gesto cambiario. No creemos que esto ocurra y es posible que antes se caiga el acuerdo con el FMI y Argentina vaya a un limbo con ellos hasta 2024. Pero si el pedido está y amenaza el acuerdo con el FMI, probablemente Massa renuncie y no sea el ministro del default con el FMI", sostuvo.

Además, agregó que el mercado en este momento esta priceando toda clase de rumores, devaluación, salida de Massa, avalancha de pesos del dólar agro, etc.

En términos de tasas efectivas anuales implícitas en Rofex marcan una expectativa de 200% (TEA) para agosto, saltando desde los 180% (TEA) de los meses de mayo a julio.

La clave es evidenciar como se produjo un notable salto en las tasas de devaluación implícitas del lunes al martes, ya que toda la curva pegó un fuerte salto, en especial en los meses pre electorales.

Todas estas especulaciones se ven dentro de los distintos tipos de cambio, incluidos Rodex



"Vemos más presencia en ROFEX de importadores, desarmaron estas dos semanas money market y fueron a buscar sobre todo futuros porque podrían estar saliendo los SIRA. Les conviene fijar ahora el tipo de cambio oficial, y eso está impulsando los precios de los contratos de Rofex. Al haber más dólares por el SOJA III, esto libera posibilidad de aprobación de SIRA y entonces fijan el oficial comprando el futuro", explicó el research de BullMarket Brokers.

Juan Martin Yanzon, head trader de Conosur Investment, señaló que el mercado le está poniendo precio a la delicada situación que tiene la economía argentina.

"El mercado empezó a despertarse y darse cuenta que las cosas están complicadas. No se puede devaluar al 100% anual y que los tipos de cambio no se muevan. El mercado se da cuenta que la situación no está bien y comenzó a percibirse algún problema sistémico y se especula con algún cambio. No debería sorprender la tensión cambiaria actual sino que sorprendía la calma previa a la actual situación", comentó Yanzon.

Más probabilidad de un salto cambiario

La suba en los dólares financieros se da en medio de una especulación sobre la probabilidad de que el FMI le pida al Gobierno un salto cambiario antes de la entrega del próximo desembolso.

El mercado ya ve un dólar oficial en $500 para comienzo del 2024 y cree que es cada vez más probable un salto cambiario discreto.

De hecho, con estos niveles de devaluación esperada dentro de la curva Rofex, las probabilidades de ver una devaluación del 50% en el corto plazo se acrecentaron fuertemente.

Las chances de ver un salto cambiario del 50% se ubican en niveles de 25% en julio, subiendo al 60% en septiembre y se aproximan al 100% para fin de año.

Juan Pedro Mazza, estratega de Cohen, agregó que, en el marco de la sequía y la frágil posición de reservas del BCRA, la posibilidad de un salto cambiario está siempre latente.

"En la última semana le sumamos a esto un dólar agro que no termina de convencer a los productores, una inflación corriendo al 143% y una serie de rumores acerca de Massa y del FMI. En este contexto, es lógico que el mercado se cubran contra un salto devaluatorio, incluso previo a las PASO", comentó.

Pedro Reppetto, research de Aurum Valores, señaló que la aceleración en la dinámica cambiaria tiene una composición política y otra de expectativas.

"El ruido político está complicando la situación financiera. Era más lógico esperar que la expectativa de devaluación se hubiera disparado post PASO, pero la dinámica reciente eleva la probabilidad percibida de una devaluación antes de las PASO", dijo Reppetto.

En ese sentido, también Reppetto agrega que es esperable que una recalibración de metas con el FMI pueda estar asociada a un ajuste del tipo de cambio de una vez o acelerando el nivel de devaluación

"Si hubiera un ajuste del tipo de cambio, sin un plan de estabilización, sería una situación de alta incertidumbre. Por ello es lógico que tengamos un proceso de ajuste en las expectativas de devaluación en las implícitas en Rofex", consideró.

La tensión financiera también se trasladó al mercado cambiario ya que tanto el dólar MEP como el CCL subieron con fuerza, avanzando 4%.

Finalmente, Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, agregó que en estos días hubo todo tipo de rumores, desde salidas de altos funcionarios hasta pedidos del FMI de un salto cambiario.

"En este contexto, a lo que se suma la incertidumbre que genera el año electoral, es natural que el dólar paralelo reaccione, especialmente si se tiene en cuenta que este tipo de cambio en un escenario de relativa tranquilidad, como fue el periodo diciembre de 2020 hasta septiembre de 2021, tendría un promedio de 450 pesos por dólar, luego de ajustar por inflación", dijo Casabal.