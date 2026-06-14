Los rieles de las ventanas suelen acumular polvo, tierra y humedad con el paso del tiempo. Aunque no siempre se les presta atención, esta suciedad puede afectar el funcionamiento y generar olores. Para estos casos, el bicarbonato de sodio aparece como una opción simple y accesible para limpiarlos.

Para qué sirve usar bicarbonato en los rieles

El bicarbonato tiene una textura levemente abrasiva que ayuda a remover la suciedad sin dañar materiales como el aluminio o el PVC. Además, contribuye a neutralizar olores y a reducir la humedad, dos factores comunes en este tipo de superficies.

Entre sus principales usos en los rieles de las ventanas se destacan:

Ayuda a desprender suciedad acumulada.

Reduce olores vinculados a la humedad.

Cómo limpiar los rieles paso a paso

El proceso es sencillo y se puede hacer con elementos que suelen estar en casa:

Retirar el polvo suelto con un cepillo o aspiradora. Colocar bicarbonato sobre el riel. Agregar unas gotas de agua para formar una pasta. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos. Frotar con un cepillo chico o de dientes. Limpiar con un paño húmedo y secar.

Fuente: ChatGPT

Si hay suciedad más difícil, se puede sumar un poco de vinagre para facilitar la limpieza.

Se recomienda limpiar los rieles una vez por mes. En lugares con más polvo o humedad, se puede repetir con mayor frecuencia para mantenerlos en buen estado.

Por qué se usa bicarbonato en la limpieza del hogar

El bicarbonato de sodio se utiliza desde hace tiempo en tareas domésticas por su capacidad para limpiar de forma suave y ayudar a neutralizar olores. Por eso sigue siendo una opción frecuente en distintos espacios de la casa.