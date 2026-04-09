En menos de una década, el ADN del consumo en México mutó de forma irreversible. Lo que en 2016 parecía una apuesta arriesgada de capital extranjero o una idea audaz de startups locales, hoy es el estándar que dicta cómo pagamos, nos vestimos y nos movemos. Gigantes como Nu, TikTok y DiDi no solo llenaron los vacíos que la vieja guardia empresarial ignoró, sino que asaltaron las carteras y pantallas de millones de mexicanos Esto deriva en gran parte de que México es un mercado atractivo para atraer inversión extranjera. Según la Secretaría de Economía al cierre de 2025 la inversión reportó cifras superiores a los u$s 40,000 millones. Asimismo, México ha sido semillero de startups tecnológicas en los últimos diez años. En el país han surgido soluciones a problemas que las empresas tradicionales no han solucionado con sus modelos de negocio actuales. La creciente digitalización de la población también ha favorecido la llegada de empresas tecnológicas que ven a México como un mercado fértil para crecer. A continuación, algunos ejemplos de empresas que diez años antes no existían y que hoy tienen gran posicionamiento en el mercado en diferentes industrias. Una red social que se ha convertido de las favoritas de los mexicanos. TikTok fue fundada en septiembre de 2016 en Pekín, China, por la compañía ByteDance. Originalmente lanzado como Douyin en China, su versión internacional (TikTok) se consolidó mundialmente en agosto de 2018 tras la fusión con Musical.ly. En México y Latinoamérica comenzó a ganar adeptos entre 2018 y 2019. Y encontró su boom durante la pandemia de Covid-19, especialmente entre la generación Z y los Millennials. En 2021, otra app china de videos cortos, Kwai, quiso quitarle hegemonía a TikTok, pero no tuvo el mismo posicionamiento en México. De acuerdo con un estudio de Hitpoint.mx, publicado en ResearchGate, a mayo de 2024 México ya era el cuarto país con más usuarios de TikTok en el mundo, con más de 85 millones, solo detrás de Estados Unidos, Indonesia y Brasil. En años recientes, la plataforma ha integrado funciones locales como “TikTok for Business” y en 2025 ha fortalecido el programa de recompensas para creadores y TikTok Shop en el país. El impacto económico de TikTok es no sólo medible, sino enorme. Un reporte de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), refiere que la contribución económica de esa plataforma representó en 2024, año del estudio, MXN $45,240 millones en derrama directa e indirecta. De acuerdo con Ernesto Piedras, CEO de The CIU, “La derrama directa alcanzó los MXN $6,347 millones, a través de ingresos, salarios, inversiones, impuestos y compras a proveedores por TikTok. A esto se suma la derrama indirecta, por 30,825 millones , proveniente principalmente de las ventas adicionales generadas para las MiPyMEs que usan TikTok como canal de promoción. Esta empresa mexicana que opera una plataforma online para la compra y venta de autos seminuevos fue fundada en 2016 por los venezolanos Carlos García Ottati, Roger Laughlin y Loreanne García. Aunque su producto no es tan masivo como Nu, su posicionamiento en el mercado ha estado marcado por ser la primera empresa apalancada por tecnología en México que alcanzó una valuación de más de u$s 1,000 millones de dólares. Además de resultar una solución para miles de usuarios que han comprado o vendido sus autos a través de esta plataforma. Las cifras públicas más recientes, de 2022, indican que la empresa cuenta con un inventario de más de 15,000 automóviles en más de 30 centros operativos (tiendas) distribuidos en siete ciudades del país. La empresa fundada en Pekín, China, en 2012 llegó a México en 2018. Hasta ahora 30 millones de personas han utilizado está plataforma que no sólo ofrece movilidad sino también delivery y servicios financieros. En su segmento de movilidad ha realizado 3,000 millones de viajes desde que llegó al mercado mexicano hace 8 años. Y en su vertical de crédito ha otorgado 20 millones de créditos hasta agosto de 2025. La marca de fast fashion fue fundada en 2008 en Nanjing, China, por Chris Xu (Xu Yangtian), inicialmente bajo el nombre de “SheInside” y enfocada en vestidos de novia. La marca se reorientó a la moda rápida y adoptó el nombre Shein en 2015. Sin embargo, aunque la empresa que mudó su sede principal a Singapur, ya casi cumple 20 años en el mercado, se popularizó con fuerza alrededor de 2020 y 2021 durante el confinamiento por Covid-19. Los usuarios más adeptos al e-commerce ya podían hacer pedidos desde 2016, pero la cultura de las compras en línea aún no se masificaba. En 2024, el director de Comunicación y Relaciones Públicas de Shein en México, Patrick Lassauzet, dijo que el país estaba en el top cinco de importancia para la marca que opera en 150 mercados. Recientemente Temu, otro e-commerce chino, ha querido arrebatarle mercado, pero no ha tenido el mismo posicionamiento. La revolución morada que ya había puesto en jaque a los bancos en Brasil llegó a México en 2019. En poco tiempo su oferta de crédito comenzó a popularizarse entre la población mexicana y a crecer vertiginosamente incluso superando a ofertas locales similares como albo o Klar. En el 2022, dado el crecimiento que estaba registrando, optó por migrar a la figura de sociedad financiera popular (sofipo), lo que le permitió, además de dar crédito, captar recursos del público y lanzar otro de sus productos emblema: las cajitas. El neobanco ya cuenta con 14 millones de clientes en México y la licencia de banca múltiple, aunque está en la última aprobación para comenzar a operar por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).