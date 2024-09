El Gurú del blue reveló el "grave problema" que complica todos los planes de Milei: "Van a faltar..."

El analista de negocios e inversiones Salvador Di Stefano señaló con preocupación cuál es el mayor problema que tiene el Gobierno nacional de cara a 2025, lo que provocaría que ingresen menos dólares y complique los planes de Javier Milei.

"Veo un problema muy complicado en el agro, porque hay mucha gente creyendo que en el 2025 van a entrar muchos dólares por ese lado, pero en el campo se está atravesando una sequía muy grande que no ha permitido sembrar todo el maíz que se pensaba sembrar, y nos estamos acercando a la siembra de la soja y las lluvias siguen sin llegar", alertó.

"Así como el presidente dice que no hay plata, yo le tengo que decir que no hay lluvia. Y si no hay lluvia y no se puede sembrar, no hay dólares el año que viene", sentenció en diálogo con el programa Si pasa, pasa de Radio Rivadavia.

Este problema, asegura Di Stefano, no está siendo tenido en cuenta por un Gobierno que por el momento concentra todos sus esfuerzos en equilibrar cuentas y sanear el balance del BCRA.

"Donde verdaderamente hay un grave problema en Argentina es en el sector agro, y ese problema se derrama sobre los grandes centros urbanos del interior, porque genera recesión en un montón de lugares producto de que se genera un efecto pobreza . Venimos de cuatro años con sequía y hay mucha deuda en el campo y para colmo no viene una buena campaña", insistió el también conocido como "gurú del blue".

"Este es en un tema en el que el Gobierno tiene que hacer foco y ocuparse, porque seguimos teniendo retenciones, precios internacionales extremadamente bajos, y realmente el sector del flujo de fondos no da resultados, este año sembrar soja o maíz te da perdidas", afirmó.

Cuándo se van a recuperar los salarios, según el gurú del blue

En otro tramo de la entrevista, Di Stefano se refirió a la recuperación del salario, algo que los números indican que está sucediendo pero que los bolsillos de los consumidores no parecen percibir.

"En los últimos meses los salarios se recuperaron, aumentó más que la inflación, y hoy el nivel de salarios es similar al de diciembre de 2023, pero lo que cambio es la canasta de cómo se gasta el salario, porque aumentó la energía eléctrica, el gas, el combustible, el seguro del auto, y la gente no puede ir a la pizzería el domingo a la noche ", explicó.

"El salario se recupera, pero a la hora de evaluar, los gastos del salario dejan menos plata para esparcimiento, alimentación o para cualquier otra cosa (...) Los salarios están están pegando mucho en esta etapa, por eso está la sensación de que el salario no alcanza, pero si yo me tengo que remitir a los fríos números, el salario se esta recuperando", concluyó.