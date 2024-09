El papa Francisco es peronista: la acusación del Gobierno en medio de la polémica

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó las críticas del Papa Francisco tras postular que el Sumo Pontífice "expresa una facción del peronismo".

"El Papa Francisco no debería expresarse de esta forma con respecto a la situación política en la Argentina porque lo que no hace es analizar la historia completa. Toma una visión, y no dice cómo se llegó a eso", afirmó Francos en una entrevista al canal Todo Noticias, y planteó: "Más allá del cariño personal, me parece que está equivocado en términos políticos".

Asimismo, señaló que no considera que "el líder de la Iglesia que es de todos tenga que expresarse por una fracción". "Me da la sensación que es un poco la fracción de un peronismo", aclaró.

"Tampoco creo que fuera la opinión histórica de Francisco cuando era Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Recuerdo las cosas que planteó por aquel entonces contra algunas actitudes del kirchnerismo ", recordó.

Por su parte, el jefe de Gabinete se mostró sorprendido ante la denuncia del Jorge Bergoglio, quien señaló a uno de los ministros de Javier Milei, apuntado por pedir "coimas".

"Si tiene pruebas, que lo diga expresamente", solicitó el ministro coordinador.

"En vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta"

Días atrás, en el marco de la Conmemoración de los 10 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, el Papa Francisco profesó críticas contra el gobierno de Javier Milei por el accionar que suelen desplegar los efectivos policiales contra los manifestantes, bajo coordinación del Ministerio de Seguridad, a cargo de la ministra Patricia Bullrich.

"El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía", sentenció.

Ante la presencia de distintos dirigentes de movimientos sociales, entre ellos, Juan Grabois, la máxima autoridad eclesiástica contradijo a la administración libertaria al pronunciarse a favor de la justicia social y cuestionar la represión.

"Me hicieron ver un filmado de una represión de hace una semana o un poco menos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, el gas pimienta de primera calidad. No tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas", sostuvo el Papa.

Pese a que el presidente Milei defiende que "el concepto de Justicia Social es aberrante" y la ha definido como "robarle a alguien para darle a otro", el Papa Francisco pidió rezar para "realizar la verdadera justicia social".

Incluso, expuso un supuesto episodio de "corrupción" por parte de un funcionario del Gobierno que habría tenido lugar recientemente, aunque evitó precisar nombres.

En otro pasaje de su discurso, pidió "que nadie nos robe la memoria histórica y el sentido de pertenencia a un pueblo", y cuestionó a Julio Argentino Roca, uno de los próceres venerados por el libertario. "Los argentinos, que tenemos solo 600 mil aborígenes, acordémonos de Roca que les cortó la cabeza a todos los aborígenes, una cosa vergonzosa", sentenció.