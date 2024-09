¿Fin del sueño del agro? El Gobierno ya definió qué hará con las retenciones y el dólar blend

El Gobierno dio por terminada la discusión con el campo y le dio al sector la noticia que no quería escuchar. Luego de muchas idas y vueltas y de propuestas por parte de los productores, el agro no contará con ningún beneficio extra que lo incentive a mejorar el ritmo de liquidación de cosecha.

Para fin de año las exportaciones de granos aportarán entre u$s 23.000 y u$s 25.000 millones , una cifra que el campo entendía que podría ser más abultada si hubiera habido algún mecanismo que impulsara a los productores a vender más fuerte.

Incluso, todavía el campo guarda unos u$s 11.000 millones que estaban a la espera de un mejor contexto, pero que ahora habrá que esperar para ver en qué tiempos -y en qué cantidad- se terminan volcando al segmento exportador.

La cifra esperada para fin de año es superior a la de 2023, aunque no como se podría suponer. Es que el año pasado, producto de una sequía muy fuerte, se tocaron apenas los u$s 19.000 millones, empujados sobre todo por los resortes que fueron las distintas ediciones de los tipos de cambio especiales, que se conocieron como "dólar soja" o "dólar agro".

Según los últimos datos que difundieron la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entre enero y agosto de este año la liquidación de granos sumó u$s 16.091.667.614 .

Si se comparan los primeros ocho meses del año contra igual lapso de 2023, la suba es del 9,4%, siempre teniendo en cuenta lo flojo que fue el año pasado en general.

Esta marca es buena si se toma como parámetro el 40% de mejora interanual de agosto (con u$s 2.451 millones), aunque en la medición contra julio se dio una baja de 6%.

Vender, pero solo lo necesario

Ya con este panorama, y a menos que ocurra algo totalmente imprevisto, la postura de los productores será la misma que hasta ahora: vender solo lo necesario y en todo caso aprovechar alguna oportunidad.

Hoy el esquema de pago a los productores va de la mano de lo que se conoce como "dólar blend", compuesto en un 80% por el dólar oficial y un 20% por el CCL, una ecuación que los productores dicen no es del todo beneficiosa, por lo que venían pidiendo modificaciones.

Por otro lado, tampoco prosperó una propuesta que había elevado el campo al Gobierno, y que pretendía una reducción de entre cinco y siete puntos de las retenciones , a cambio de una promesa de liquidar u$s 5000 millones en el corto plazo. Esta variable también quedó descartada.

Esto no quiere decir que el Gobierno dé de baja la idea que siempre planteó y que tiene que ver justamente con bajar las retenciones. El problema es que entiende que este no es el momento indicado; hoy el gran objetivo es el déficit cero y todo lo que salga de ese camino no tiene espacio.