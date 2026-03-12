El analista financiero Salvador Di Stefano anticipó a cuánto podría llegar el dólar a fin de año y le puso paños fríos a quienes agitan el fantasma de una eventual devaluación. El especialista, también conocido como “Gurú del Blue”, anticipó que los meses de marzo y abril serán difíciles para la economía local y habló de la amenaza de la “estanflación” en el mundo. En diálogo por Radio Rivadavia, Di Stefano sostuvo que el conflicto en Medio Oriente “pone en peligro a todas las economías del mundo”. De este fenómeno, señaló, no escapa la Argentina y proyectó un período con “cierto estancamiento e inflación”. “Por supuesto que nosotros hoy estamos viviendo un momento de estancamiento”, remarcó y lo vinculó a un “sobrestockeo” preventivo durante el período electoral de 2025. Explicó que, antes de las elecciones de octubre, muchos importadores y empresas compraron mercadería masivamente por temor a un triunfo del kirchnerismo. Al respecto, agregó: “Eso le generó un beneficio al Gobierno porque, mientras la gente asustada hacía eso, tenía más recaudación tributaria. Y ahora que ganó el Gobierno y la gente tiene un montón de stock, está cayendo la recaudación tributaria”. Sobre este escenario de estancamiento, el analista le sumó un marzo y abril complejos por la gran cantidad de feriados que elevan los costos de estructura y frenan las ventas. “La última semana de marzo y la primera de abril la vamos a pasar mal”, estimó. Si bien se mostró optimista respecto al ingreso de divisas de la cosecha a partir de mayo, advirtió que agosto será un mes “angosto”, donde la liquidación disminuye y el dólar podría mostrarse más “pedido”. En ese contexto, el experto en mercados se refirió al valor del dólar y vaticinó que, a fin de año, “terminará entre los $ 1700 y $ 1.750″. Esta proyección, aclaró, se basa en una inflación estimada anual del 25%, apenas por encima de una devaluación esperada del 20%. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó los resultados del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a febrero de 2026, elaborado a partir de las proyecciones de 46 participantes —34 consultoras y centros de investigación, más 12 entidades financieras— relevadas entre el 25 y el 27 de febrero. La mediana de las proyecciones del tipo de cambio nominal para marzo de 2026 se ubicó en $ 1429 por dólar, lo que representa una corrección de $ 73 menos por dólar respecto de lo que el mismo grupo de analistas estimaba en el relevamiento de enero. Es una revisión significativa en apenas un mes y refleja que el mercado está actualizando sus expectativas a la baja ante la consolidación del ancla cambiaria. La trayectoria proyectada para los meses siguientes es la siguiente, según la mediana del REM: Si el dólar oficial cierra diciembre de 2026 en torno a los $ 1707,eso representa una suba de apenas 17,9% respecto de diciembre de 2025. En un contexto donde la inflación proyectada para 2026 ronda el 26%, eso implica que el tipo de cambio real seguiría apreciándose durante el año: el peso se encarecería en términos relativos. Por su parte, el grupo Top 10 —los analistas que mejor proyectaron en el pasado— anticipa un tipo de cambio levemente más alto para fin de año: $ 1716 por dólar en diciembre, frente a los $ 1707 de la mediana general.