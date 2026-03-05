El Banco Central compró este jueves u$s 124 millones para engrosar las reservas y acumuló 42 ruedas consecutivas con intervención positiva en el mercado libre de cambios. La entidad conducida por Santiago Bausili ya adquirió u$s 2963 millones desde que comenzó el programa de compras de reservas el pasado 5 de enero. En lo que va de la semana y de marzo, lleva comprados u$s 251 millones. Las tenencias brutas internacionales cerraron en u$s 45.825 millones. Con respecto al miércoles, cayeron u$s 383 millones. NOTICIA EN DESARROLLO