La economista y directora de C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, aseguró en El Cronista Streaming, que el dólar guardado hoy no es opción, y analizó los dos componentes que le puede poner presión a la inflación este mes. Además, al ser consultada por la crisis desatada en Medio Oriente, que la Argentina se encuentra en una “mejor posición que en otros momentos”. En el plano cambiario, la mirada de Castiglioni es disruptiva respecto a la tradición ahorrista del país. La economista afirmó que, a diferencia de los últimos dos años, “la realidad marca que no convenía quedarse en dólares”. La estabilidad del tipo de cambio, con un dólar blue que bajó de sus techos históricos de $ 1500 mientras el oficial se reacomodaba, generó una pérdida de rentabilidad para quienes mantienen billetes bajo el colchón. En ese sentido, la analista explicó que el “canuto” —el dólar guardado fuera del sistema— está perdiendo plata frente a la inflación y otras opciones financieras. Sobre la situación del Banco Central, Castiglioni distinguió entre las reservas netas, que aún son negativas, y las brutas, que están en ascenso. Destacó como un dato muy positivo que el Gobierno esté comprando divisas por encima de las metas previstas para marzo, con jornadas de compras superiores a los 120 millones de dólares. Sin embargo, la economista aclaró un punto técnico crucial: es el Tesoro, y no el Banco Central, quien debe hacerse cargo de las deudas. En este sentido, planteó que la gran pregunta es de dónde saldrán esos dólares. La estrategia oficial, según su análisis, consiste en aprovechar la “solvencia fiscal” para incentivar a que los argentinos vuelquen sus ahorros al mercado. “Hay que ver cuánto de esta ley de solvencia fiscal se va a traducir en que la gente se anime a invertir, a colocar los dólares en el mercado, en bonos, en acciones o en depósitos a plazo fijo, lo que sea, sino también los que hoy ya están en depósitos récord en el sistema financiero y se aprovechen para comprar”, completó. Respecto a la inflación, Castiglioni puso el foco en el mes de marzo. La economista señaló que la guerra en Medio Oriente genera un impacto global en los precios de combustibles y gas que todavía no termina de estabilizarse. Para la economista, uno de los puntos clave para este mes es el componente de educación. Según Castiglioni, la desregulación de la educación privada cambió la lógica de los aumentos. “Antes en marzo aplicaban un aumento fuertísimo porque después tenían menos libertad para ir subiendo las cuotas. Así que veremos cómo evoluciona en ese aspecto, que es un ítem estacionalmente fuerte”, advirtió. A esto se le suma el precio de la carne, un alimento que subió en promedio 8% en febrero. “En inflación, el componente carnes fue fuertísimo, explicó casi medio punto de inflación en los últimos cuatro meses”, subrayó. En un contexto global marcado por la volatilidad internacional y el conflicto en Medio Oriente, Castiglioni destacó que, a diferencia de crisis anteriores, el país cuenta con equilibrio fiscal y un sector energético superavitario para enfrentar la incertidumbre externa. Sobre el segundo punto, señaló: “Siempre dependíamos de las exportaciones del agro solamente, pero ahora se le sumó el sector energía, que tiene un superávit alto. Al ser exportador neto de petróleo, más allá de la estacionalidad que se pueda tener que importar gas en invierno, son dólares que si aumenta el precio del petróleo también van a generar más para Argentina”. “Hoy Argentina tiene superávit energético por más que alguien diga ´no tenemos autoabastecimiento´. En realidad sí tenemos, lo que pasa es que hay momentos puntuales en el año que hace falta importar gas para abastecer, pero en definitiva Argentina es exportador neto de energía y eso es una ventaja", remarcó. Puntualizó que, a diferencia de otros países de la región como México, o potencias como China que dependen de importaciones, el país genera más dólares cuando el crudo sube. No obstante, Castiglioni advirtió que este beneficio tiene su contrapartida local. La gran duda reside en cuánto de ese aumento internacional se trasladará a los precios de los combustibles en el surtidor. “Cuando fue la guerra Rusia-Ucrania, el impacto inflacionario fue acotado. Todo depende también de la duración de la guerra y de cuánto se dañe la oferta”, dijo. Ante la pregunta de cómo impactará el aumento del precio del petróleo a nivel mundial, Castiglioni remarcó que el país se ve beneficiado por el desarrollo de Vaca Muerta.