El Gobierno rechazó ofertas para tomar deuda en los mercados internacionales

En un evento organizado por IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, el secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, se refirió a la actualidad y el futuro de la deuda argentina.

Uno de los temas centrales que abordó el secretario de Finanzas fue el estado de situación de la deuda en pesos y en dólares que debe enfrentar el Gobierno en el corto y mediano plazo.

Insistió en que el ancla del Gobierno sigue siendo la fiscal y que busca bajar la inflación y generar confianza para liberar el cepo y volver a los mercados.

Equilibrio fiscal e impuesto país

En el día de ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno avanzaba en la reducción del impuesto PAIS al 7,5% desde el 17,5% previo.

Este es un tema central que afecta a las cuentas nacionales ya que dicha medida podría generar una merma en la recaudación de entre $ 300.000 millones a $ 430.000 millones.

En el evento "Escenarios macro y estrategias de inversión", organizado por IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, el secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, remarcó que dicha medida se encuentra enmarcada dentro de un plan fiscal y que tiene como premisa que "el equilibrio fiscal es innegable"

"Cuando el Congreso aprobó el paquete fiscal, nosotros sabíamos que teníamos esos ingresos para compensar la baja del Impuesto PAIS. Entonces, cumplimos nuestra palabra y bajamos el Impuesto PAIS. El equilibrio fiscal es innegociable y toda decisión que nosotros tomemos a nivel fiscal, no toca esa primera premisa", indicó.

Hacia adelante, agregó que este es un sendero al que el Gobierno va a seguir profundizando.

"Estamos completamente comprometidos en seguir bajando el gasto para poder bajar los impuestos. Esto es lo que va a darle a la economía argentina la competitividad que necesita, porque es el Estado el que le pone la pata arriba del sector privado", detalló Quirno en la conferencia.

¿Argentina tiene un problema de deuda?

A partir del hecho de que se reducirán los ingresos por la baja del Impuesto PAIS, y de cara a los vencimientos de deuda, el mercado se pregunta sobre la capacidad de afrontar dichos compromisos.

En septiembre, el Tesoro deberá afrontar vencimientos por más de $ 14 billones.

A la hora de responder la pregunta sobre si la Argentina tiene un problema de deuda, Quirno remarcó que un país tiene un problema de deuda si se tiene déficit fiscal.

"Hay un problema de deuda cuando hay que financiar al Estado. En este momento tengo el mejor de los trabajos. No tengo que financiar el Estado. No tengo que tomar nueva deuda. El problema de deuda es cuando no se tienen los números ordenados, es decir, no se tiene la macro ordenada, tiene que recurrir a violación de contratos, etc.", explicó.

En ese sentido, apeló a la confianza y a la credibilidad que busca dar el Gobierno hacia el mercado.

"Desde el primer momento buscamos tomar acciones que nos hagan ganar la credibilidad del mercado a través de nuestras acciones. Y las acciones son honrar los contratos, honrar los vencimientos, y tomar decisiones que den previsibilidad y transparencia. La consecuencia es que esa mayor credibilidad y esos resultados son los que nos van a dar acceso a los mercados", dijo.

Suba del riesgo país

La Argentina deberá enfrentar vencimientos de deuda en dólares en 2025 por u$s 8000 millones.

Si bien el Gobierno quiso dar señales de voluntad y capacidad de pago, el mercado no le creyó en un 100% y los bonos operaron a la baja, con mermas de entre 7% y 12% desde los picos de abril pasado.

En ese trayecto bajista, el riesgo país pasó de 1100 puntos hasta los 1550 puntos.

Cuando el moderador, el economista Santiago Bulat, le consultó sobre el rebote del riesgo país, Quirno indicó que al final del día, es un indicador más y que tiene su importancia con respecto a lo que la gente y los inversores miran en cuanto a acceso a financiamiento.

En esa línea, también remarcó que la baja del riesgo país es importante para que las compañías se financien en el mercado.

Y sobre ese punto, destacó la colocación de YPF en el mercado recientemente.

"No hay que olvidarse que YPF salió al mercado recientemente. Fue la primera compañía que salió al mercado luego de muchísimos años y lo hizo por abajo de 10%, aun con el riesgo país en 1500 puntos. Entonces, ¿estamos mirando el termómetro correcto? ¿Por qué sale YPF a 10% cuando debería haber salido a 35%?", se preguntó Quirno.

En cuanto al acceso a los mercados, Quirno indicó que por ahora el Gobierno no está buscando tomar deuda.

"Tenemos ofertas de bancos para salir al mercado hoy y no las estamos tomando. No es una cuestión de que no tenemos acceso a crédito, pero tenemos un montón de alternativas de financiamiento y que nos dejan a nosotros tranquilos", remarcó.

Sobre la salida del cepo

En materia cambiaria y sobre la salida del cepo, Quirno consideró que los resultados que se obtengan en dicho frente serán una consecuencia de las demás medidas del Gobierno.

"Tenemos que transitar un camino largo donde el Estado, para generar buenas condiciones al sector privado, y devolverle competitividad a la economía, no sea mediante una devaluación, sino bajando impuestos. Entonces, nosotros tenemos que seguir haciendo los deberes. El tipo de cambio va a ser un resultado", afirmó.

Además, detalló que desde el Gobierno buscan trabajar sobre la nominalidad de la macro.

"Nosotros lo que estamos trabajando es justamente sobre la expectativa de inflación. Cuando actuamos sobre la expectativa sobre la inflación, actuamos sobre la expectativa de devaluación. Actuamos sobre la brecha. La brecha, entonces, naturalmente, va a ir, de los dólares financieros, hacia el oficial. Y eso es cuasi matemático. No es una cuestión de pelea dogmática. O sea, el esquema tiene un resultado donde el tipo de cambio, donde el peso va a ser bien escaso. Y eso tiene un efecto en el tipo de cambio", remarcó.