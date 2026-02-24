El Banco Central extendió este martes su racha en el mercado libre de cambios y compró u$s 48 millones para engrosar las reservas, que alcanzaron su máximo nivel desde octubre de 2019. Las tenencias internacionales brutas del BCRA treparon hasta los u$s 46.662 millones. Con respecto al lunes, aumentaron u$s 28 millones. “Este incremento se explica en gran medida por el excelente desempeño del oro, que ha funcionado como activo de refugio ante la debilidad del dólar estadounidense tras los recientes fallos judiciales contra la política arancelaria de Donald Trump y los desalentadores indicadores económicos en EE.UU., sumado al impacto de las colocaciones de deuda subnacionales, como el reciente ingreso de u$s 800 millones por parte de la provincia de Santa Fe”, estimó en un informe Wise Capital. Desde que comenzó el programa de compra de reservas, el pasado 5 de enero, la entidad conducida por Santiago Bausili acumula compras por u$s 2555 millones en 35 ruedas consecutivas. La última vez que las reservas habían superado el nivel actual fue el 21 de octubre de 2019, seis días antes de las elecciones presidenciales en las que fue electo Alberto Fernández, cuando alcanzaban los u$s 46.886 millones.