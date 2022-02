El fondo de los jubilados de la ANSeS apostó a la inflación y ganó 23% anual en dólares

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS es el más grande de América latina , superando incluso a uno privado de Brasil, y creció 23% en dólares entre diciembre de 2020 y mismo mes de 2021, al pasar de una valuación de u$s 41.602 millones a u$s 51.143 millones, según se desprende del informe estadístico trimestral que acaban de publicar.



Reflejando una suba de 6,9% trimestral, de 22,9% interanual y de 0,2% desde diciembre 2015, teniendo en cuenta las importantes caídas registradas en 2018 y 2019 de 31,9% y 8,5%, respectivamente.

Pesificado

En rigor a la verdad, la cartera es en pesos, y tienen u$s 9000 millones de bonos nominados en dólares de acuerdo a su valuación de mercado, pero suelen hacer la conversión a divisas porque el monto en pesos tiene tantos ceros que no entra en un gráfico de Excel.

Como en la actualidad los bonos en dólares cotizan de u$s 0,31 a u$s 0,36, en el FGS apuestan que todavía tienen mucho para revalorizar ahí, por lo cual la cartera este año podría crecer y llegar a los u$s 55.000 millones. Habrá que ver para eso cuáles serán las próximas inversiones.

Próximas inversiones





Por otra parte, el equipo que comanda Lisandro Cleri busca acciones como Aluar o Byma para invertir, que no estén atadas al contado con liquidación, de modo de no provocar una suba en el tipo de cambio implícito.

Por otra parte, el equipo que comanda Lisandro Cleri busca acciones como Aluar o Byma para invertir, que no estén atadas al contado con liquidación, de modo de no provocar una suba en el tipo de cambio implícito.



Además, siguen invirtiendo en proyectos productivos: los últimos fueron bonos verdes de energía renovables. Ya colocaron más de u$s 100 millones en estos instrumentos y van a seguir buscando proyectos de este tipo, en pos de cumplir con el inciso L.

Valor de cartera





A fines del cuarto trimestre de 2021, el valor de la cartera de inversiones del FGS ascendía a $ 5,3 billones, lo cual representó un aumento de $ 531 mil millones, 11,2% respecto a fines del trimestre anterior; se observa una suba de $ 1,7 billones (50,1%) desde fines de diciembre de 2020.

La valuación de la tenencia de títulos públicos nacionales mostró una suba trimestral de 12% y respecto de diciembre de 2020 una de 53%, totalizando $ 3,8 billones, lo cual representó 73% del valor total de la cartera del FGS al cierre del trimestre, mientras los títulos públicos no garantizados negociables alcanzaron 60,2% del FGS.

El 75,5% de los títulos están invertidos en moneda local, siendo la principal inversión los bonos en pesos con capital ajustable por CER (69,1% del total de los títulos).

Apuesta a la inflación





El 75,5% de los títulos están invertidos en moneda local, siendo la principal inversión los bonos en pesos con capital ajustable por CER (69,1% del total de los títulos). Los títulos denominados en pesos ajustables por CER crecieron 15% durante el último trimestre del año, en tanto que los denominados en moneda extranjera crecieron 5,8 por ciento.

Esta variación positiva de los títulos en dólares es mayormente explicada por la evolución de los precios, ya que las suscripciones primarias (netas de cancelaciones de capital), las operaciones en el mercado secundario y otras operaciones totalizaron u$s 115 millones de valor nominal en el cuarto trimestre del 2021.

Acciones

Las acciones representaron el 11% de la cartera , siendo el segundo tipo de instrumento en términos de importancia.

El valor del stock de acciones en cartera total del FGS creció 13,3% durante el cuarto trimestre del año, ubicándose en $ 578,5 mil millones, en tanto registró un ascenso anual desde diciembre 2020 de 70,9%, que resultó superior al observado en el mercado accionario local, que presentó una suba de 63% en igual período, considerando como referencia al S&P Merval.

Por otro lado, las inversiones en Proyectos Productivos y de Infraestructura totalizaron $ 158 mil millones a fin del trimestre (3% del total del FGS), registrando un crecimiento del 14% respecto al trimestre anterior y de 113% respecto al mismo trimestre de 2020.