Una firma top de la City vaticina que "si sale bien" Argentina será Investment Grade

Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, califica al programa económico como "soberbio", destaca la convicción del presidente Javier Milei por garantizar el déficit cero y adelanta que 2025 será un año de consolidación para los activos financieros argentinos.

"Si Argentina no tiene un shock exógeno, podría seguir con este programa y el mercado podría tranquilamente pricear una Argentina Investment Grade,

que es un riesgo país de 200 puntos, dentro de tres años. Las calificadoras llegarán un año después", pronostica.

¿Qué balance hace del programa monetario y cambiario que implementó el Gobierno en su primer año de gestión?

Es soberbio el programa. Se tomó como punto de partida una convicción presidencial dogmática, pero que a los fines prácticos a la Argentina le vino bárbaro, que fue el déficit cero. Fue óptimo porque Argentina no tenía más financiamiento, ni externo, ni del Fondo Monetario, ni de organismos internacionales, ni de la CAF, ni de China, ni de los argentinos. La emisión espuria se había acabado porque los argentinos ya estaban en un com

portamiento hiperinflacionario. Todo peso que se emitía, se repudiaba. La definición fue "no necesitamos emitir plata porque vamos a déficit cero" y a partir de ahí se toma la segunda decisión: bajar la tasa de interés. El Toto

trader le pasó el trapo a los eco nomistas académicos. Entendió la relación entre tasa de interés y tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio está overshooteado, no importa la tasa de interés, por que vas a tener una ganancia cambiaria si todo sale bien. Eso él lo explica diciendo que la tasa en

dólares iba a ser muy alta. Y resultó ser alta. La brillantez fue evitar una híper sin caer en un Plan Bonex.

Pasamos del dólar "no tiene techo" en diciembre de 2023 a "el dólar no tiene piso" hoy. ¿Es sustentable esta apreciación cambiaria?

En enero o diciembre del año pasado el dólar estaba overshooteado, entonces compraba demasiada cantidad de cosas en 2023. Hoy el dólar compra una cantidad de cosas normales. El punto de partida, la devaluación,

no es una referencia porque estabas priceando una hiperinflación. Pero los argentinos eligieron a un tipo que decidió cortar de cuajo el déficit fiscal.

Sin el ancla fiscal no existía el éxito del programa económico. Fue básicamente licuar el exceso de pesos en la dosis justa y en un momento torcieron el rumbo para que justamente no sea una hiper licuación. Si vos licuabas de más, la economía no salía más. Te hundías en una recesión

de 7 puntos del producto.

Caputo dijo que en 2025 van a levantar el cepo. ¿Cómo será la secuencia que lleve a eso?

Ya se está levantando el cepo. ¿Qué nos queda? Nos queda desdoblado el 20% de las exportaciones que están calzadas con dólar turismo y dólar aho

rro. La salida del cepo no es una foto, es una película. Y la película está transcurriendo frente a nuestros ojos. Todo el mundo quiere ver la foto final. Vienen dos cosas hacia adelante: una es la unificación. Si vos sacas el

impuesto PAIS, para mí tiene que sacar el 80-20%. Y si sacas el 20% que financia al CCL o al MEP, es muy probable que tengas que meter adentro del MULC parte de dólar ahorro y dólar turismo. ¿Cómo lo metes? Sacando el impuesto PAIS, dejando las percepciones. Ahí vas a tener la unificación, que es lo que se va a titular como el levantamiento del cepo. A la multinacional que tiene u$s 500 millones atrapados le va a quedar todavía un año por delante para que haya un único y libre mercado sin ningún tipo de

restricción. Te diría que eso queda para después las elecciones del año que viene.

¿Vamos a un esquema de flotación libre del tipo de cambio o flotación sucia?

Va a depender mucho del resultado electoral, de cuáles sean los números que tenga Milei en el Congreso, de qué pasa con sus aliados, cómo llegan las relaciones con el PRO. La respuesta fácil es que creo que vamos a una flotación sucia. Milei va a tener que esperar hasta su reelección y el cambio total del Congreso para avanzar tal vez en su anhelo, que es el de un cierre del Banco Central, un esquema de dolarización o de competencia de monedas, pero con un BCRA híper limitado en su función de supervisión y regulación. Pero me parece que es una discusión que queda más para delante. ¿Qué es lo que está faltando? Al programa le falta capitalizar el Banco Central. Le faltan reservas. La forma más fácil de hacerlo es que el Tesoro recupere el acceso al crédito, emita deuda al extranjero, agarre esos dólares y compre deuda que el Banco Central tiene del Tesoro. Entonces, cambias de acreedor, le pones los dólares al Central y le sacas deuda. La deuda neta es la misma, lo que te cambia es quién la tiene. La va a tener Wall Street, pero el Banco Central tiene los dólares.

El rally de los activos argentinos fue el dato central de los mercados en 2024. ¿Qué espera en 2025?

No sé si Argentina tendrá un contexto internacional a favor o en contra. Hasta ahora fue realmente fácil. Yo lo identifico diciendo que Argentina no pertenecía al planeta Tierra. Entonces, lo que pasaba en el planeta Tierra no le importaba. Venimos desde Júpiter, descendiendo. Ahora que estamos ya por aterrizar, con un riesgo país de 700 puntos, valuaciones de la bolsa razonables, ya no regaladas, empieza a importar de lo que pasa en el planeta Tierra. La bolsa argentina es muy petrolera. No es lo mismo que el petróleo valga u$s 75 o se caiga a u$s 40. Uno es medianamente optimista, aunque pensaría que es un año de consolidación, ya no de subas como el que tuvimos. Hasta ahora no estábamos en el planeta Tierra. Ahora que estamos por aterrizar, te regís por las leyes de gravedad. No proyectaría lo que pasó este año, que fue una excepcionalidad. Me imagino otro partido.