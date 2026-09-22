En esta noticia Cambios en ANDIS: también se fue Vilches

La Justicia procesó este martes al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos.

La medida fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Además de Spagnuolo, también fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se acusa de haber conformado una asociación ilícita.

El fiscal Franco Picardi, quien ya ordenó otros 30 procesamientos, sostiene como principal hipótesis que un grupo paraestatal logró cooptar la agencia de Discapacidad y manejarla en función de sus intereses. Hubo simulación de competencia entre droguerías, sobreprecios, direccionamiento y eventuales retornos.

Cabe destacar que los procesamientos fueron dictados en febrero de este año por el juez Sebastián Casanello, cuando el caso todavía estaba a cargo del juzgado federal 11, hoy subrogado por el juez Ariel Lijo .

Cambios en ANDIS: también se fue Vilches

Este lunes, renunció Alejandro Vilches, quien había sucedido a Spagnuolo en el cargo tras su destitución.

En una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, Vilches comunicó su decisión y solicitó que tuviera efecto inmediato, alegando “razones estrictamente personales”.

El interventor de la Andis, Alejandro Vilches, expuso ante la Comisión de Discapacidad.

La renuncia llega menos de tres semanas después de que Vilches expusiera ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, instancia en la que dio cuenta de la normalización del organismo y de las medidas implementadas durante su gestión al frente del área.