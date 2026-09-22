Descubrimiento de un río de oro en un pueblo de Asturias sorprende a investigadores y curiosos. (foto: archivo).

Invertir en oro digital, la nueva manera de preservar el valor del dinero: ¿una opción más segura que el lingote?

El oro es uno de los instrumentos de ahorro preferidos de los argentinos, pero pocos saben realmente todo sobre este activo. ¿Cómo se compra? ¿Dónde se consigue? ¿Se puede deteriorar la calidad con el tiempo?

La alerta surgió a partir de las declaraciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, al explicar las operaciones de canje de lingotes de las reservas que se realizaron en 2024, cuando fundamentó en el Congreso que se trató de una oportunidad para reemplazar la calidad del metal resguardado en el Tesoro de la autoridad monetaria. ¿A qué se refería?

Reunion de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili, Presidente del Banco Central de la República Argentina. en el salón Azul del Senado de la Nacion; el 9 de septiembre de 2026; en Buenos Aires, Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado Fuente: Charly Diaz Azcue SENADO ARGENTINA

Un experto en el mercado del oro consultado por el El Cronista, aclaró que la antigüedad de una barra no implica que haya perdido pureza.

La diferencia podría estar, en todo caso, en el grado de refinación, quién lo produjo, sus marcas, la documentación o el nivel de aceptación que tenga en los mercados internacionales.

La London Bullion Market Association establece estándares para las barras que se negocian en el mercado londinense, entre ellos requisitos de peso, pureza y aspecto físico. Cumplir con esas condiciones puede facilitar la comercialización y mejorar la liquidez del lingote.

Por eso, cuando se habla de cambiar un lingote o moneda por “mejor calidad y liquidez”, a lo que se podría hacer referencia es a un cambio por la categoría comercial de los lingotes y no a un deterioro provocado por la antigüedad.

¿Se pone viejo?

En términos simples: el oro no necesariamente es peor por ser más viejo, pero podía resultar más o menos conveniente como respaldo para ciertas operaciones financieras dependiendo de sus características.

El experto planteó como ejemplo la posibilidad de sustituir oro de una pureza de 999 —tres nueves— por otro de 999,9 —cuatro nueves—.

Así no es una cuestión de que el oro pueda “envejecer”, sino de qué tipo de lingotes se tienen y los estándares bajo los cuales son evaluados.

La frase “oro viejo”, por lo tanto, puede inducir a error. El metal no pierde pureza por el paso del tiempo. Lo que sí puede cambiar es su valor operativo para una transacción: qué tan rápido puede venderse, quién lo acepta y bajo qué condiciones puede utilizarse como garantía o activo financiero.

En su página oficial, la LBMA explica que, una vez que una barra cumple con los estándares de Good Delivery y es aceptada en una bóveda autorizada, puede negociarse libremente entre instituciones, por ejemplo.

Esa condición ayuda a entender por qué un lingote puede tener mayor liquidez que otro aun cuando ambos estén hechos esencialmente del mismo metal.

Cuestión de precio

El contexto de precios también ayuda a dimensionar la discusión. El oro cotiza en torno a los u$s 4377 por onza en el mercado spot este 22 de septiembre, aunque con una baja de 0,11% en la jornada, presionado por la suba del dólar y de las tasas de interés en Estados Unidos.

Con ese nivel de precios, por ejemplo, las reservas de oro de Banco Central representan aproximadamente u$s 8800 millones.

El regulador monetario mantiene sus reservas de oro en torno a 1,98 millones de onzas, equivalentes a unas 61,5 toneladas.

Cómo invertir en oro

Muchos inversores no saben cómo invertir en oro desde Argentina. Algunas entidades, como Banco Piano cuenta venden barras de oro autorizadas por el Banco Central (BCRA) en una vieja resolución de 1976.

Además, se pueden comprar las monedas. Está el mexicano de oro, libras Elizabeth y el argentino de oro, entre otras. Todas ellas se pueden comprar en pesos o en dólares con mostrar el DNI y casi sin límite, dado que hasta u$s 10.000 no se pide origen de fondos.

Eso, para quienes quieran oro físico. Pero otra buena alternativa son los Cedear, donde las opciones más destacadas son el SPDR Gold Shares (GLD), que está posicionado en oro físico y replica su valor, y también están disponibles una serie de Cedear de mineras que cotizan localmente, entre las cuales destaca Barrick Gold (GOLD) por ser una de las de mayor volumen. También se puede optar por Yamana Gold (HMY). Estas opciones son para aquellos que cuenten con una cuenta comitente

Y, finalmente, otra posibilidad son los futuros de oro. Se puede acceder a través de A3 Mercados. Es una opción más táctica y permite apalancamiento. Habilita estar comprado para beneficiarse de la suba del oro como también estar vendido y beneficiarse a la baja. Lo bueno de estas opciones es que no requieren lugar físico de guardado como los lingotes o monedas. Se almacenan en forma digital.