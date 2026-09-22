En el contexto comercial actual, decirle “no” a un cliente por no contar con su medio de pago preferido equivale a regalar una venta. Para emprendedores, profesionales independientes, medianos negocios y PyMEs, la transformación de los hábitos de consumo dejó de ser una tendencia futura para convertirse en una exigencia cotidiana: hoy, aceptar tarjetas, QR y pagos sin contacto (NFC) es el estándar mínimo de competitividad.

Los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman el cambio de paradigma. Durante el último año, las transferencias electrónicas pasaron a concentrar más del 65% de las operaciones del Sistema Nacional de Pagos, impulsadas por un crecimiento superior al 40% interanual en pagos con transferencias interoperables. El fenómeno del QR lidera esta transición, registrando decenas de millones de transacciones mensuales que demuestran que el consumidor argentino prefiere la inmediatez digital frente al efectivo.

Frente a esta demanda, la elección de la herramienta de cobro adecuada ya no depende únicamente de la comisión, sino de la movilidad, la agilidad en la caja y la adaptabilidad al modelo de negocio.

En este ecosistema, Nave consolida un abanico de alternativas de cobro (QR, link de pago e integraciones en tiendas Online) junto con tres soluciones de terminales físicas diseñadas para escalar según la necesidad del tipo de negocio: Nave Point , Nave Mini y Cobros Tap .

Ecosistema Banco Galicia: eficiencia y gestión total con Nave Point

Para los negocios de alto volumen o atención al público presencial, como locales gastronómicos, indumentaria y comercios minoristas, la velocidad en la línea de caja determina la facturación diaria.

En este segmento destaca Nave Point , la solución de cobro diseñada para clientes de Banco Galicia. Se trata de una terminal inteligente (Smart POS) equipada con conectividad Wi-Fi y 4G, batería de larga duración e impresión de comprobantes. El dispositivo permite procesar pagos con tarjetas de crédito, débito, QR y tecnología NFC en segundos.

Pero el verdadero diferencial para las PyMEs radica en la gestión integral del negocio. Los clientes acceden a la plataforma Nave de forma directa desde su Online Banking u Office Banking de Galicia. Al ingresar a la sección “Nave”, disponen de un panel de control completo que les permite monitorear sus ventas en tiempo real, administrar sus cobros y organizar la contabilidad en un solo lugar.

Además, para incentivar las compras de mayor valor, Nave permite ofrecer 3 y 6 cuotas sin interés a todos los bancos, todos los días, manteniendo una tasa altamente competitiva. Para facilitar el control financiero y evitar sorpresas de liquidación, la estructura de costos se encuentra detallada en su landing de comisiones

Ecosistema Naranja X: Nave Mini y Cobro Tap desde tu celular

Para emprendedores, profesionales y comercios con mayor movilidad, Naranja X centraliza todo el poder de cobro en su aplicación móvil. Las soluciones Nave Mini y Cobro Tap son exclusivas para clientes Naranja X, lo que significa que toda la operatoria, solicitud y gestión sucede de forma ágil desde la app de Naranja X.

Por un lado, para quienes requieren la potencia de un posnet físico pero con total portabilidad, surge Nave Mini , Esta terminal compacta condensa la tecnología Smart POS. Ofrece emisión de comprobantes digitales, procesa pagos con tarjetas, QR y tecnología NFC.

Por otro lado, la innovación en el punto de cobro alcanzó un nuevo hito con la eliminación del hardware dedicado para la venta itinerante. A través de la tecnología NFC (Near Field Communication), la solución de Cobros Tap . convierte cualquier celular Android compatible en una terminal de pagos.

El funcionamiento es 100% integrado: el comercio ingresa el monto en su aplicación de Naranja X y el cliente simplemente acerca su tarjeta de crédito, débito o su propio celular con NFC al reverso del dispositivo para concretar la compra.

Esta herramienta responde especialmente a las necesidades de freelancers, prestadores de servicios a domicilio, técnicos y emprendedores que operan fuera de un local fijo. Permite aceptar tarjetas de crédito, brindar opciones de financiación y garantiza la máxima seguridad operacional mediante la tokenización de datos durante cada transacción.

En definitiva, la digitalización comercial en Argentina exige versatilidad. Contar con un ecosistema que abarque desde una terminal de alto rendimiento con gestión bancaria integrada, hasta la posibilidad de cobrar directamente desde la app del celular, le permite a los negocios de todos los tamaños reducir la fricción en cada cobro y escalar sus ventas al ritmo que el mercado demanda.