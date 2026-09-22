El Gobierno oficializó el nombramiento de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría de Discapacidad

En esta noticia Discapacidad: los motivos de la renuncia de Alejandro Vilches

Menos de 24 horas después de la renuncia de Alejandro Vilches , el Gobierno oficializó el nombramiento de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría de Discapacidad, en un contexto marcado por la tensión en torno a los recortes previstos para el área en el Presupuesto 2027.

Di Liscia, un hombre de estrecha confianza y recomendado por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) bonaerense entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, durante la gestión de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

Tiene estudios por la carrera de Sistemas y se especializó en organizaciones administrativas y gestión , así como en el diseño de políticas públicas, innovación y logística.

Previamente, en la Ciudad de Buenos Aires ocupó el cargo de Asesor de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público durante 2007 y 2010. También se desempeñó como director de Control de Gestión porteño entre 2011 y 2015, durante el mandato de Mauricio Macri .

El Ministerio de Salud destacó la designación y señaló que Di Liscia “cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y privada”, además de “experiencia en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas, y liderazgo de equipos multidisciplinarios”.

Como labores principales, la cartera liderada por Mario Lugones informó que el flamante funcionario estará a cargo de “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos”.

En la misma línea, el ministerio señaló que Di Liscia mantendrá bajo su órbita la continuidad del proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, con la meta de detectar irregularidades.

Di Liscia reemplaza a Alejandro Vilches en la secretaria de Discapacidad, que dio un paso al costado en medio de la interna por el Presupuesto 2027.

Discapacidad: los motivos de la renuncia de Alejandro Vilches

Alejandro Vilches presentó el lunes su renuncia como secretario nacional de Discapacidad, cargo que había asumido tras la salida de Diego Spagnuolo. La dimisión se produjo en pleno conflicto interno por el rumbo que debe tomar la política pública del área. En una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, Vilches comunicó su decisión y solicitó que tuviera efecto inmediato, alegando “razones estrictamente personales”.

La renuncia llegó menos de tres semanas después de que Vilches expusiera ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, instancia en la que dio cuenta de la normalización del organismo y de las medidas implementadas durante su gestión al frente del área.

El alejamiento del funcionario también se conoció tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, en el que el Gobierno buscaba derogar puntos centrales de la ley vigente sobre discapacidad, entre ellos la actualización automática de los valores de las prestaciones.

Ante el rechazo que generó esa iniciativa —incluso dentro del propio gabinete libertario—, el oficialismo optó por dar marcha atrás y anunció que trabaja en un “proyecto superador” junto a sus aliados legislativos.