La nueva forma de cobrar desde el exterior y hacer rendir los dólares un 9% anual
El auge del trabajo freelance dio lugar a una nueva generación de plataformas que, además de permitir cobrar desde el exterior, ofrecen cuentas globales, acceso a dólares digitales, transferencias internacionales y opciones para hacer rendir los fondos.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 15 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.