El crecimiento del trabajo remoto y la contratación de profesionales argentinos por parte de empresas del exterior modificó la forma en que miles de personas administran sus ingresos. Si hace algunos años el principal desafío era encontrar una plataforma para cobrar desde el extranjero, hoy la demanda apunta a soluciones que permitan gestionar ese dinero de manera más eficiente.

La tendencia responde a un cambio en las necesidades de freelancers, profesionales independientes y pequeños emprendedores. Además de recibir pagos en dólares, buscan herramientas que les permitan mover fondos entre distintos países , reducir los costos de las transferencias internacionales, acceder a dólares digitales y, sobre todo, evitar que el dinero permanezca inmovilizado.

El fenómeno acompaña el crecimiento del trabajo independiente. Según un informe de Deel, la cantidad de argentinos contratados por empresas extranjeras aumentó un 25% en el último año, con un ingreso promedio de u$s 42.000 anuales. Además, el 90% de esos trabajadores cobra en dólares.

De cobrar dólares a administrar un patrimonio global

Durante años, plataformas como PayPal y Payoneer dominaron el mercado de pagos internacionales. Sin embargo, el crecimiento del ecosistema fintech abrió paso a una nueva generación de aplicaciones que buscan resolver más necesidades desde un mismo lugar.

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Actualmente, además de recibir pagos internacionales, muchas de estas herramientas ofrecen cuentas virtuales en Estados Unidos, pagos regionales, acceso a stablecoins como USDC y USDT, transferencias internacionales en pocos minutos y menores costos frente a los canales bancarios tradicionales.

Entre las plataformas que vienen ganando espacio aparecen Wallbit, Belo, DolarApp, Deel y Vesseo, cada una con diferentes propuestas orientadas a trabajadores remotos y exportadores de servicios.

El dinero ya no queda inmovilizado

Uno de los cambios más importantes es que las nuevas aplicaciones comenzaron a incorporar alternativas para obtener un rendimiento sobre los dólares que permanecen depositados.

En lugar de limitarse a funcionar como una cuenta de paso para recibir pagos, algunas plataformas permiten mantener dólares digitales y acceder a opciones de inversión o generación de rendimiento sin necesidad de transferir los fondos a otra entidad.

Vesseo, por ejemplo, combina una cuenta virtual en Estados Unidos con acceso a dólares digitales, infraestructura cripto y herramientas para generar rendimientos sobre los saldos disponibles. Según datos históricos de Blend difundidos por la compañía, el rendimiento promedio de los activos canalizados a través de la plataforma alcanzó el 8,93% durante mayo.

“ Hoy los usuarios buscan mucho más que una herramienta para cobrar . Quieren poder administrar su dinero globalmente, acceder a dólares digitales y mover fondos entre distintos países de manera simple y eficiente”, explicó Sebastián Siseles, CEO de Vesseo.

El avance de las stablecoins

Buena parte de esta transformación está impulsada por el crecimiento de las stablecoins, criptomonedas cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense.

En Argentina, donde la búsqueda de cobertura frente a la inflación y la devaluación forma parte de las decisiones financieras cotidianas, estos activos comenzaron a consolidarse como una alternativa para ahorrar y preservar el valor de los ingresos.