El BCRA volvió a vender u$s 125 millones para abastecer al mercado

El Banco Central vendió nuevamente más de u$s 100 millones de sus reservas en el mercado oficial de cambios, a pesar de la mejora en las liquidaciones de "dólar agro", en una jornada en la que volvió a acelerar el ritmo de devaluación sobre el tipo de cambio oficial y cedieron los dólares financieros.

El Central registró este miércoles un saldo negativo de u$s 125 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, mientras los exportadores ingresaron casi u$s 100 millones a través del esquema para el sector del agro y hubo demanda por u$s 60 millones para importación de energía.

NOTICIA EN DESARROLLO.