Dólar: cuánto se ahorró el BCRA por el refinanciamiento compulsivo de deudas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó hoy el informe sobre deuda externa privada correspondiente al segundo trimestre de este año. Del mismo se desprende que durante el período la autoridad monetaria se ahorró de vender u$s 900 millones a empresas para que paguen deudas con el exterior gracias a la Comunicación A7106.

Esta normativa, emitida en septiembre del año pasado, indicaba que las compañías debían presentar un plan de repago que incluyera un monto neto de acceso al mercado de cambios que no supere el 40% del monto de capital que vencía.

Desde que el BCRA sancionó la normativa, el ahorro de reservas fue de u$s 1813 millones, sumando los tres trimestres posteriores a la publicación.

Por otro lado, el informe del BCRA consigna que la deuda externa del sector privado totalizó u$s 80.237 millones al 30 de junio de este año, registrando un aumento trimestral de u$s 986 millones.

Dicho incremento se explicó en su totalidad por la suba de la deuda comercial (que se incrementó en u$s 1433 millones), ya que la deuda financiera continuó con cancelaciones netas, en este caso por u$s 447 millones.

Asimismo, se desprende del documento que la deuda externa por exportaciones de bienes totalizó u$s 7.443 millones , mostrando un aumento de u$s 1369 millones con respecto al trimestre previo, básicamente explicado por el sector "Elaboración de productos alimenticios", que registró una suba de la deuda de exportaciones de bienes de u$s 1158 millones.

Según la autoridad monetaria, esta dinámica se explica por " un fuerte aumento de las ventas al exterior, explicado tanto por la gradual recuperación de la economía mundial a partir de la crisis sanitaria y económica que significó la pandemia y los elevados precios internacionales de los productos exportados ".

Asimismo, la deuda externa por importaciones de bienes aumentó hasta alcanzar los u$s 22.525 millone s al final del segundo trimestre de 2021, con un incremento de u$s 132 millones con respecto al cierre del trimestre previo.

Además, en tanto por el lado de servicios registró cancelaciones netas de u$s 68 millones respecto del trimestre anterior, llegando a u$s 8128 millones.

Por último, el BCRA subrayó que la deuda externa financiera del sector privado se ubicó en u$s 42.141 millones, observándose cancelaciones netas por u$s 447 millones en el trimestre, explicadas principalmente por la cancelación neta de préstamos financieros por u$s 608 millones y de títulos de deuda por u$s 290 millones.

Adicionalmente, la otra deuda financiera mostró una suba de u$s 450 millones, explicado en su totalidad por el aumento de depósitos de no residentes en pesos en entidades financieras locales.