El Banco Central (BCRA) flexibilizó la precancelación de deudas locales en moneda extranjera para empresas. A partir de ahora, las compañías podrán acceder al mercado de cambios para precancelar obligaciones negociables (ONs) o préstamos en moneda extranjera.

La medida se dispuso a través de la Comunicación “A” 8390, que estableció que las compañías podrán acceder al mercado oficial de cabios para disponer de dólares para cancelar deuda, siempre y cuando consigan préstamos con una vida promedio más larga al cancelado o emitan una nueva ON.

Asimismo, la normativa incluye el pago adelantado de cuotas de capital.

Noticia en desarrollo.-