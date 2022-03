El BCRA registró hoy la mayor compra de reservas de la era Pesce

El Banco Central (BCRA) cerró la jornada cambiaria con una importante compra de dólares en el mercado oficial de cambios. La entidad obtuvo unos u$s 300 millones para sus reservas tras su intervención en esa plaza, de acuerdo con estimaciones del mercado.

Se trata de la compra más elevada la llegada de Miguel Pesce a la presidencia del Central. Hasta ahora, el monto más alto desde el cambio de gobierno había sido el de la jornada del 29 de de mayo de 2020, cuando la entidad obtuvo u$s 279 millones , seguidas por las del 12 de mayo de 2021 (u$s 228 millones) y la del 13 de julio pasado (u$s 210 millones).

Con esta fuerte compra de divisas, la autoridad monetaria acumula unos u$s 400 millones en lo que va del mes . La entidad busca cortar así una racha de tres meses consecutivos con saldo negativo de sus intervenciones en el MULC , luego de haber cerrado diciembre, enero y febrero con ventas respectivas por u$s 475 millones, u$s 136 millones y u$s 187 millones.

El hecho de que el BCRA esté pudiendo acumular dólares para sus arcas es sin dudas una buena noticia, dado que distintas estimaciones privadas venían alertando por el bajo nivel de reservas netas.

Pero además, la meta de acumulación de reservas es uno de los puntos del acuerdo con el FMI que menos entusiasmo generó en el mercado. Es que según revelaron el viernes pasado los anexos del entendimiento, el Banco Central deberá sumar este año unos u$s 5800 millones, pero podrá computar los montos que ingresen del FMI y de los organismos multilaterales de crédito .

El FMI enviará u$s 24.321 millones en este 2022, unos u$S 4500 millones más que los vencimientos acumulados para el año. Los organismos multilaterales, por su parte, aportarán otros u$s 1389 millones en este 2022.

Nota en desarrollo.