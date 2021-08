Los números de vértigo detrás de la decisión del Central de achicar el contado con liquidación

Este año el Gobierno tomó la decisión de anclar el tipo de cambio como eje de las políticas antiinflacionarias.

Pero no solo llevó a cabo su estrategia en el mercado oficial, sino que el Banco Central (BCRA) vende bonos contra pesos y los recompra contra dólares para que el MEP y el contado con liquidación también estén a raya.

El momento de recomprar bonos AL30 es el que más sufre la autoridad monetaria, porque para ello debe resignar parte de sus reservas netas. En ese sentido, un estudio de Quantum Finanzas destaca que entre julio y lo que va de agosto estaba cerca de triplicar los montos utilizados en el período abril/mayo/junio .

El documento de la consultora que dirige Daniel Marx, destaca: " En las últimas semanas aumentó significativamente la intervención del BCRA en los mercados cambiarios libres. Estimamos que utilizó u$s 500 millones en julio y u$s 189 millones hasta el 12 de agosto ".

Quantum subraya que se pasó de un promedio ventas netas diarias de u$s 8 millones en los meses de abril a junio a uno de u$s 21 / 22 millones en julio y agosto. " De continuar este último ritmo de ventas diarias hasta principios de noviembre, el impacto sobre las reservas acumulado desde julio sería de u$s 1.950 millones. Ello representa dos tercios de la acumulación de reservas internacionales del primer semestre del año" .

Cabe señalar que en lo que va de 2021 los precios internacionales extraordinarios de los commodities le permitieron al BCRA robustecer sus reservas. En 2021 el Central compró más de u$s 7450 millones netos en el mercado oficial .

No obstante, tomando las estimaciones de Quantum, lleva cedidos unos u$s 1840 millones por su participación en los mercados paralelos. A lo que habría que sumar que el pago de deuda a organismos internacionales demandó unos u$s 1600 millones.

" La evolución de reservas internacionales muestra la recuperación en el primer semestre del año y la pérdida gradual que se observa desde julio, explicada principalmente por pagos netos del sector público al exterior y las intervenciones en los mercados libres. Actualmente las reservas brutas se ubican en u$s 42.048 millones y las netas líquidas en u$s 2.425 millones ", señala el estudio de Quantum.

El concepto de reservas netas líquidas y también el de netas suele generar discrepancias y las diversas consultoras manejan distintos números. Pero también permiten analizar la dinámica descripta.

Por ejemplo, tomando las netas (aquellas que excluyen reservas que tengan como contrapartida un pasivo, pero incluyen oro y derechos especiales de giro) la consultora LCG estimaba unos u$s 9200 millones en manos del BCRA en su informe del 23 de julio, mientras que en el del 20 de agosto contabilizó unos u$s 7600 millones, lo que implica una merma del 17,4% en un mes .

En tanto, para Econviews las reservas netas se encuentran en u$s 6200 millones.

Hoy al BCRA le ingresarán unos u$s 4355 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro del FMI, lo que tendrá un impacto fenomenal en reservas. Pero la gran mayoría de estos dólares se irán pronto por necesidades de cubrir deudas con el propio Fondo.

cotizaciones desarbitradas

Pese a que la obsesión del Gobierno es mantener a raya el CCL y el MEP de AL30, lo cierto es que esta cotización es cada vez menos indicativa, puesto que el mercado sabe que está intervenida.

No obstante, previo a la última regulación del Banco Central, los distintos dólares financieros se venían arbitrando, pero todo ello se rompió el 12 de agosto.

Hoy el contado con liquidación de AL30 se encuentra en $ 169,27, mientras que dolarizarse a través de Cedear cuesta $180, hacerlo con acciones y ADR sale $ 179,80 y realizar tal operación en Senebi, $179,25.