Dólar atrasado: la respuesta de Milei que intranquiliza al mercado, según Álvarez Ágis

Emanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía, se refirió a la discusión más caliente en los mercados actualmente, en la que hasta el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo se metieron: ¿Está atrasado el dólar o no?

Habló, en ese sentido, sobre las reservas del Banco Central (BCRA), que considera bajas, y aseguró que la respuesta del Presidente acerca de este tema "intranquiliza".

Incluso, esta semana el tema cobró una fuerte relevancia puertas adentro del Gobierno, cuando Milei le pidió la renuncia a Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía, Domingo; como representante de la Argentina en la OEA, luego de que su padre advirtiera que el tipo de cambio está "exageradamente" atrasado.

Qué dijo Álvarez Agis sobre el atraso cambiario

En este contexto, el exfuncionario analizó las políticas económicas y los resultados obtenidos por el Gobierno al día de hoy. "Lo de la baja de inflación para mí no es tan increíble porque si el programa tenía un ancla fiscal y un ancla cambiaria, era bastante esperable", expresó en diálogo con Radio Con Vos.

En ese sentido, expresó cuál es el punto débil, a su parecer. "La cantidad de dólares que hay en el BCRA sigue siendo muy poca y ese es el 'talón de Aquiles' del Gobierno. Y cuando le preguntan al presidente, la respuesta es lo que intranquiliza", sostuvo Álvarez Agis.

"En mi concepción teórica, el BCRA no debería tener ninguna reserva porque el precio del dólar debería ser libre", parafraseó en relación con los argumentos de Milei, desde el plano teórico. "El punto del BCRA es manejar el precio del dólar, y, ¿con qué lo maneja? Con dólares", explicó.

"Si a vos no te interesa el precio y querés realmente dejar que el libre juego de oferta y demanda lo determine, podés tener cero reservas. Ese es un ejercicio que se hace en la carrera de Economía, pero es un ejercicio. No conozco Banco Central en el mundo- que tenga moneda propia- que no acumule reservas ", se explayó.

En esa línea, insistió en que lo que "intranquiliza", es que la respuesta del Presidente ante este tipo de planteos sea "no me importan las reservas", mientras se mantienen restricciones cambiarias.

"Cuando otros países devalúan no pasan las catástrofes que ocurren acá"

Como parte del análisis sobre la existencia de un atraso cambiario o no, Álvarez Agis se refirió también a la posibilidad de devaluar y lo que implicaría.

"Le hace muy mal a un gobierno estar repitiendo todo el día que no va a devaluar", opinó. "Me parece que nos hemos encerrado en un lugar en el que el Gobierno, la sociedad, e incluso analistas, concluyen que un programa económico es exitoso si no hay una devaluación, y es un fracaso si la hay", expresó.

"Los países que arreglaron su problema económico, lo hicieron porque cuando hay una devaluación, no hay una catástrofe. Lograron que la manipulación del tipo de cambio sea una herramienta más . Brasil acaba de devaluar 20%, 25% el real. Sube un poco la inflación, el banco central pierde reservas, pero no es que 'teclea' Lula (da Silva) y está a punto de irse ", señaló.

"Insisto, en el resto de los países, cuando hay una devaluación, no pasan las catástrofes que ocurren en la Argentina. Porque lograron fortalecer su moneda, desdolarizar su sistema de fijación de precios, tener reservas", enumeró.

Por eso, sostuvo que la administración libertaria no debería condicionar el éxito de su gestión económica a una variable, porque "un día te toca devaluar y no es muerte", señaló.