El Gobierno le resta importancia al ruido financiero y apunta a una reunión con Trump en EE.UU.

"Es un movimiento natural del mercado, nada por lo que preocuparnos", afirmó a El Cronista una fuente inobjetable de la Presidencia al referirse al último comportamiento de los instrumentos financieros. Ayer fue el segundo día al hilo en donde el Merval y los bonos argentinos marcaban pérdidas. Como contexto, parte de los analistas económicos-financieros discrepan sobre la política cambiaria del Gobierno, aludiendo a que hay un atraso del tipo de cambio.

Se trata del análisis diametralmente opuesto al que comunicó por estos días el presidente Javier Milei. Al ser consultado sobre si el valor del dólar, el Presidente aseveró que "de ninguna manera está caro". Incluso, afirmó que al tener en cuenta que el PBI corriente de Argentina es de u$s 15.000 per cápita, mientras que en el índice PPP está en u$s 30.000 se podría "ir hacia un tipo de cambio de $ 600".

El ministro de Economía, Luis Caputo, debió tomar la misma actitud que la del Presidente y salir a hablar en los medios. En diálogo con Radio Rivadavia, explicó que la baja de los bonos en dólares había sido por "una toma de ganancias muy entendible". Hasta el momento de la redacción de esta nota, estos instrumentos tenían variaciones variables (generalmente negativos) y el S&P Merval subía. Un leve respiro. El índice que pondera el rendimiento de las acciones argentinas bajó cerca de 9% en el año.

"Igualmente nosotros no podemos decir y cambiar nuestra política económica en función de cómo rinda el Merval. Javier como Toto [Luis Caputo] son los que digitan y marcan el rumbo. Y eso se mantiene", explican en la Casa Rosada. Entre las hipótesis de baja estuvieron la toma de ganancias y, particularmente, "la corrección por la política comercial de Trump".

El determinante viaje de Milei a EE.UU. y la misión con Trump

Este martes por la tarde, el presidente de los Estados Unidos brindó una conferencia de prensa y dijo que los nuevos aranceles que impuso serán mantenidos en países con los que su país tenga una relación comercial deficitaria. Argentina fue mencionado entre los casos que seguirán con las nuevas tasas.

Aunque creen que la resolución de esa traba será espinosa, el Gobierno le pone todas las fichas al viaje que Milei hará a Estados Unidos el próximo 19 de febrero. La agenda aún no está confirmada, pero fue planeado bajo la excusa de su invitación a la CPAC (la conferencia conservadora de la que el presidente participó en varias ocasiones) que se celebrará en Washington D.C., la capital estadounidense.

Es casi un hecho que Milei y Trump se verán. En el peor de los casos, será en el marco de la CPAC, cuando el libertario termine de hablar y pueda toparse en los pasillos con su par estadounidense, que cerraría el evento el 22 de febrero. En el mejor, apuntan a que pueda darse una bilateral en la Casa Blanca. Este escenario aparece como el menos probable de los dos.

Donald Trump y Javier Milei a fines del año pasado en Mar-a-Lago

"Es una costumbre muy instalada que el Presidente no arme bilaterales en sus primeros meses de gestión. Por eso lo de la Casa Blanca está verde. Pero Trump no es un tipo tradicional. Contamos con esa posibilidad", indicaron a El Cronista desde el riñón presidencial.

Desde el Gobierno evitan criticar a la administración norteamericana y planean mantener gestiones subterráneas a través del canciller Gerardo Werthein. También aparecen en el horizonte otros aspectos que son negociados como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país, pero la normativa llevará al menos un año y prevé estar trabada en el Mercosur por la negativa de Brasil.

En paralelo a esa agenda aparecen las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo programa que habilite desembolsos y que genere condiciones propicias para hablar de un próximo levantamiento del cepo cambiario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei

Hay quienes hablan de que Caputo pueda llegar a viajar a Washington a fines de febrero. Por el momento, voceros oficiales del Ministerio de Economía lo desmienten y sí afirman que sigue en agenda el viaje que "Toto" hará junto al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausilli, a Sudáfrica para asistir a la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20.

El año pasado también este encuentro se dio en San Pablo, Brasil, y fue el marco para que se reunieran con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Esa audiencia podría darse. También estaría en la búsqueda una reunión con el flamante secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Al ser entrevistado el lunes, Milei dijo que al nuevo acuerdo con el FMI "sólo le falta el moño". Adelantó que el nuevo dinero cancelará deuda con el Banco Central y que no implicará de ninguna manera una devaluación del tipo de cambio.