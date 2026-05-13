Este martes, 12 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9650 (El Pan). Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y seguridad; indica que tus necesidades básicas están cubiertas o que llega estabilidad. Si el pan es fresco y compartido, habla de prosperidad y vínculos; si está duro, quemado o escaso, señala carencias, preocupación económica o necesidad de gratitud. Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional de la salud, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: