Efecto Massa: los bonos abren en baja y crecen chances de mayores pérdidas

Tras el rally de ayer en los bonos de más de 8% luego del anuncio del programa de compras de bonos del ministro de economía, Sergio Massa, hoy la deuda abre a la baja. Todos los tramos de la curva muestran debilidades.

Persisten las dudas sobre la implementación y objetivos del programa de compra de deuda en dólares.

Apertura bajista

Todos los tramos de la curva soberana argentina inician el jueves en negativo. El mercado se prepara para una toma de ganancias mayor.

Los globales 2029 y 2030 muestran una baja de 1,6% y 1,25% respectivamente.

En el tramo medio, los Globales a 2035 y 2038 caen 2,4% y 1,9% respectivamente, mientras que en el tramo más largo, la deuda pierde 2% en promedio.

En el acumulado de la última semana, los globales 2029 y 2030 se destacan por sobre el resto, mostrando subas de 15,3% y 14,2% respectivamente, mientras que los demás tramos de la curva suban 6,5% en promedio.

Del mismo modo, en el último mes, los globales del tramo corto son los que más suben, con ganancias de 25% en promedio, mientras que los demás tramos suben 16% en promedio.

Ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, comunicó un programa de recompra de más de u$s 1000 millones de la deuda externa argentina.



Esto provocó un fuerte rally en los bonos, que llegaron a ganar más de 11% durante la jornada de ayer, pero que finalizaron con ganancias de hasta 8%, sobre todo en los Globales 2029 y 2030.

Juan Martin Yanzon, head trader de Conosur Investments advirtió que la medida sorprendió a todos.

Además, Yanzon remarca que la gran duda sobre el anuncio es de donde van a salir los dólares para comprar los bonos.

"La recompra genera dudas ya que no son bonos que vencen ahora, sino que se empieza a tener amortizaciones dentro de más de un año. El mensaje atrás es confuso porque hay una situación en donde el Gobierno actual está en un nivel bajo de confianza y, por otro lado, está tomando una medida que tiene un horizonte más largo que unos meses. No se logra entender la finalidad del anuncio ya que está generando una situación artificial", dijo Yanzon.

Con la misma visión, desde Cohen remarcaron que "la principal discusión sobre estas medidas se centró en si el financiamiento de estas operaciones se hace utilizando reservas o si lo hacen utilizando DEGs y algún remanente de préstamos de organismos internacionales".

Por otro lado, los analistas también plantean dudas sobre cuestiones técnicas.

Adrián Yarde Buller, estratega y economista jefe de Facimex Valores dijo que el enuncio dejó dos grandes interrogantes.

"Por un lado, no está claro si los "más de USD1.000mn" se refieren a valor de mercado o nominales de bonos. Esta es una diferencia sustancial, ya que comprar u$s 1000 millones de nominales de GD30 implicaría desembolsar una cifra cercana a los u$s 355 millones, lejos de los u$s 1000 millones . Por otro lado, Massa no especificó de donde van a salir las divisas para financiar las compras", afirmó.

El fututo de los bonos

A partir de la medida, el mercado de acciones en pesos se desplomó en el día de ayer, con pérdidas de más de 13%, y con el S&P Merval cayendo 10%, siendo su mayor baja diaria desde la pandemia.

Los bonos se resistieron a bajar en el día de ayer.

Los riesgos de toma de ganancia se mantienen de corto plazo, aunque los analistas ven a la medida actual como un soporte para la deuda en el mediano plazo.

En relación al futuro de los precios, Yanzon se muestra con cautela.

"Dejaron una sensación rara entre los operadores. Luce más como una señal de venta, aunque si viene otras medidas, dependiendo de la retórica del Gobierno podría cambiar la tendencia. Aquel que haya comprado abajo, no es mala idea tomar algo de ganancias", comentó.

Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, agregó que a partir de la medida, espera que los precios de los bonos se vayan acomodando a niveles de menor stress.

"Para los bonos en dólares, esto significa volver al rango visto entre noviembre de 2021 y mayo de 2022, previo a la crisis de la deuda en pesos que terminó con la salida de Martín Guzmán del Gobierno. De esta manera, el gobierno se hace de más herramientas para intervenir el nivel del CCL", comentó.

Además, considera que "el mensaje que se busca enviar es que si el inversor acompaña y compra por encima del piso provisto, tendrá un downside limitado, y terminará saliendo beneficiado como ocurre con los bancos con la intervención en la deuda en pesos. Por el contrario, el que apueste en contra, puede salir perdiendo bastante", alertó.

Finalmente, desde la mesa de trading de un banco local, remarcaron que esperan una baja en los bonos de corto plazo.

"Creemos que vamos a ver un recorte mayor en los bonos. El rally fue muy fuerte en muy corto tiempo y la noticia de ayer acerca las probabilidades de ver un techo temporal. Demasiada exuberancia de corto plazo no es buena y el mercado deberá hacer un achique. Esto no afecta el mediano plazo, que aún le vemos potencial alcista" comentaron.

Objetivo cambiario

La recompra no necesita el visto bueno del FMI, aseguran en el Gobierno, y de hecho es algo que habían sugerido varios operadores para generar una mejora de las expectativas.

En ese marco, desde el Gobierno confían en que influirá en la baja de los paralelos para desalentar una corrida cambiaria.

Los analistas entienden que esta medida apunta a trasparentar el objetivo de control cambiario en el mercado, más que mejorar alguna variable económica o financiera.

Ignacio Sniechowski, head of research de Grupo IEB, considera que la medida tiene una mayor relación con una medida cambiaria fundamentalmente. .

"No es casualidad que use los Globales de 2029 y 2030, ya que el efecto colateral de eso es mantener el tipo de cambio a raya. Lo que se blanquea es que se está dando via libre para usar u$s 1000 millones de reservas para mantener a raya el MEP", dijo el especialista.

Yarde Buller explicó que si bien Massa aclaró que el objetivo del programa es bajar el Riesgo País y recuperar gradualmente el acceso al mercado, "no hay que perder de vista que las compras de Globales son una manera indirecta de contener la brecha cambiaria sin salirse de las restricciones que impone el acuerdo con el FMI"

Finalmente, Salvador Vitelli, analista de mercados, coincide con los demás analistas en que Massa terminó por sincerar una medida que ya se estaba implementando

"Como medida, no me parece mal. Ya lo estaban haciendo, pero sin sincerarlo. Lo que se dice ahora es que, van a seguir haciendo lo que se estaba haciendo, pero con un objetivo de u$s 1000 y con el BCRA en nombre del tesoro. Hay que ver como lo terminan instrumentando. Puede ser atractivo para los bonos para darle algún fundamento adicional a la suba. La intervención no termina siendo lo mejor pero es sincerar lo que ya venían haciendo", afirmó.