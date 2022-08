Dólares en fuga: por dónde se van las divisas de la Argentina

La salida de dólares de Argentina no da tregua. Por pagos de importaciones, turismo y atesoramiento, el apetito por el dólar volvió a incrementarse el mes pasado. Así el déficit en la balanza cambiaria se amplió en julio a su mayor nivel desde noviembre de 2021, pese al cepo al dólar que hoy afecta a las compras en el exterior, a los viajes así como a la compra de dólar ahorro.

Dólares en fuga

En particular, las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario registraron un déficit de u$s 1.302 millones en julio, su mayor valor desde noviembre pasado. Las exportaciones netas de bienes no lograron compensar la salida de dólares por servicios, en particular el egreso de divisas para turismo y fletes así como tampoco el rojo por ingreso primario.



"Argentina padece un marcado deterioro de las cuentas externas, especialmente en la balanza de servicios reales. Esto obliga al BCRA a vender divisas para contener la presión sobre el tipo de cambio a fin de evitar un salto de este último", explicaron desde Cohen Aliados Financieros.

Para Cohen, el déficit de la balanza cambiaria de julio concretamente se explica por "un menor saldo comercial liquidado y un fuerte incremento en el déficit de la balanza de servicios reales"

"Dentro de esta última, lo más importante es el deterioro en el saldo de la cuenta de turismo (incluye los pagos con tarjeta de crédito en moneda extranjera) que marcó un rojo de u$s 757 millones (vs u$s 195 millones en julio del año pasado)", agregaron.



Los dólares del agro no alcanzan

Las divisas del campo no fueron suficientes en julio para contrarrestar la demanda importadora y turística. El principal sector vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios, "Oleaginosas y cereales", registró ingresos netos por u$s 2.677 millones, en línea con su condición de principal sector exportador de la economía.

El resultado neto en el mercado de cambios por transferencias de bienes del sector agropecuario alcanzó los u$s 2.673 millones, un 20% menos que en julio del 2021, con ingresos brutos por exportaciones un 14% debajo de los de ese mes.

"Esto se explica por una reducción interanual en las exportaciones netas, en línea con un menor dinamismo en la comercialización interna, lo cual fue parcialmente contrarrestado por precios más altos de todos los principales productos", destacaron desde el Banco Central.

El "Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales", en cambio, fue comprador neto de moneda extranjera, con un total de u$s 2.903 millones, exhibiendo un aumento interanual del 27 por ciento.

El energético fue el principal sector importador, con una demanda de dólares que triplicó la del año pasado





Otro factor que jugó en contra y crece mes a mes fueron las compras de dólar ahorro así como también aquellas realizadas en dólares con tarjeta de crédito que sumaron de forma neta u$s 688 millones.

Específicamente las compras con gastos netos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes llegaron a u$s 393 millones, mostrando un aumento del 5% con respecto al mes anterior. En tanto, la compra del dólar solidario aumentó un 63%, con un neto de u$s 256 millones, situación que el Banco Central atribuye al pago del medio aguinaldo.

El incremento de la compra de dólar ahorro viene siendo seguida con lupa por parte del Gobierno. Es por eso que la semana pasada se confirmó que quienes hayan pedido subsidios de luz y gas no podrán comprar el billete en los bancos a un precio que actualmente está por debajo del dólar turista, MEP y blue.

Efecto cepo al dólar

En julio, los pagos de importaciones de bienes estuvieron por debajo de los valores FOB del mes, totalizando u$s 6.550 millones, mostrando un aumento de 14% frente a los pagos del mismo mes del año previo.

Este valor se ubicó por debajo de las importaciones de bienes FOB del mes, las cuales alcanzaron u$s 7.700 millones, indicando que se produjo un incremento en el stock de endeudamiento comercial o una reducción de los activos externos por importaciones por unos u$s 1.200 millones.

Este comportamiento estuvo directamente asociado al recrudecimiento del cepo al pago a las importaciones implementado por el Banco Central que extendió el sistema de financiación de importaciones a las realizadas bajo Licencia No Automática y a la importación de servicios.