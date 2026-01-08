Este jueves a las diez y media de la mañana las autoridades del Banco Central recibirán a todas las cámaras bancarias de la Argentina, tanto a las nacionales de Adeba, Abappra y ABE como a la extranjera de ABA para dar detalles sobre la Ley de Inocencia Fiscal.

Es en respuesta a la nota que giraron las cámaras tanto al Central y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para pedir que se modifiquen normas que colocan a las entidades como sujetos obligados a requerir datos antes de aceptar los fondos que el Gobierno busca bancarizar.

Qué reclaman

“La citada norma introduce modificaciones sustantivas al régimen de la Ley Penal Tributaria, particularmente en lo referido a la configuración del delito de evasión simple, el régimen de conducta exigible a los contribuyentes frente al fisco, así como a los supuestos de evasión agravada, con impacto directo en los procesos de cumplimiento y control del sistema financiero”.

“En este contexto, entendemos necesario se convoque a una mesa de trabajo interinstitucional conformada por el Banco Central, las entidades financieras que representamos, la UIF y ARCA, con el objetivo de alinear criterios interpretativos y definir lineamientos operativos claros y homogéneos desde la etapa inicial de implementación”, precisa la carta.

Destinatario

Fue dirigida al gerente principal de Cumplimiento ante la UIF en el BCRA, Nathan Kogan, quien venía de ser Head de Compliance de Ualá, y antes subdirector operativo de la división de análisis de la UIF.

En el 5° piso del Palacio de Hacienda se entusiasman con que sea un éxito y que la Ley de Inocencia Fiscal pueda llegar a aportar u$s 50.000 millones en los dos años que quedan de gestión de Javier Milei.

“Todos estamos para apoyar y avanzar, pero primero necesitamos ver bien el tema regulatorio. Nuestros equipos técnicos están analizando la ley y estamos a la espera de las reglamentaciones de los distintos organismos, principalmente del BCRA”, exigen los banqueros.