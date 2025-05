Dólares del colchón: qué billetes serán aceptados desde ahora

El Gobierno argentino avanzaría en una iniciativa para permitir que los ciudadanos utilicen los dólares no declarados que guardan "bajo el colchón" sin tener que dar explicaciones sobre su origen inmediato.

Esta propuesta buscaría principalmente liberar esos ahorros para que se vuelquen al mercado. En medio de este contexto, muchos ahorristas tienen en duda sobre qué dólares están permitidos.

¿Qué billetes de dólar serán aceptados en Argentina?

A pesar de que todos los billetes son de curso legal en Estados Unidos, en Argentina suelen ser diferenciados en el mercado informal y se los acepta a un valor menor.

También se debe tener en cuenta que deben contar con una superficie superior al 50% y que debe ser visible la denominación y las medidas de seguridad propias del billete.

Se debe tener en cuenta que, generalmente, los cajeros automáticos que aceptan dólares solo toman los billetes mayores a u$s 10. Por lo que, no tomarían de u$s 1, u$s 2 y u$s 5.

¿Qué billetes valen menos en Argentina?

Los billetes "dólares de cara chica", ediciones previas a 1996, caracterizados por un diseño con la imagen de Benjamin Franklin, suelen ser tomados a un valor distinto.

¿Por qué el dólar "cara chica" es vale menos en Argentina?

En el mercado informal, las casas de cambio argentinas pueden tomar estos billetes un 4% menos que los "cara grande". Las razones detrás de esta diferencia en el valor informal incluyen:

Seguridad: se señala que los billetes de menor denominación no cuentan con todas las medidas de seguridad de los ejemplares emitidos en años recientes.

se señala que los billetes de menor denominación no cuentan con todas las medidas de seguridad de los ejemplares emitidos en años recientes. Traslado: los billetes de menor denominación son percibidos como más complicados de movilizar, ya que la misma suma requiere más cantidad de billetes en comparación con ediciones de mayor valor nominal.

los billetes de menor denominación son percibidos como más complicados de movilizar, ya que la misma suma requiere más cantidad de billetes en comparación con ediciones de mayor valor nominal. Vigencia y circulación: muchos creen que la FED podría sacar de circulación los billetes de "cara chica" por motivos de vigencia.

¿Cuáles son las diferencias entre "cara chica" y "cara grande"?

Los billetes de dólar "cara chica" son las emisiones de u$s 100 que corresponden al periodo entre 1914 y 1996. Se caracterizan por tener el retrato de Benjamin Franklin dentro de un óvalo pequeño.

Un argumento común en el mercado paralelo argentino es que estos billetes de menor denominación no cuentan con todas las medidas de seguridad de los billetes actuales.

Los billetes de dólar "cara grande" son las emisiones posteriores a 1996, que incorporan medidas de seguridad más avanzadas. Según el Currency Education Program, las características de seguridad destacadas de los billetes "cara grande" incluyen:

Hilo de seguridad: al mirarlo a contraluz, se ven las letras de USA y el número 100.

al mirarlo a contraluz, se ven las letras de USA y el número 100. Banda de seguridad 3D: muestra campanas que cambian a 100 al mover el billete.

muestra campanas que cambian a 100 al mover el billete. Marca de agua : al sostenerlo a contraluz, se ve la imagen de Benjamin Franklin a la derecha del retrato.

: al sostenerlo a contraluz, se ve la imagen de Benjamin Franklin a la derecha del retrato. Sello del sistema de la Reserva Federal: ubicado a la izquierda con una letra y un número debajo.

ubicado a la izquierda con una letra y un número debajo. Fibras del papel moneda: son de colores rojo y azul.

Aunque la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) aclara que todos los billetes de dólar emitidos desde 1914 siguen siendo válidos y de curso legal para cualquier operación en todo el mundo, en el mercado paralelo argentino a menudo se les da un valor menor a los billetes "cara chica".

¿En dónde cambiar el dólar cara chica?

Las entidades bancarías deberían aceptar todo tipo de dólares mientras que el billete no cuente con un deterioro de más del 50%. Igualmente, los bancos no están obligados a cambiar los billetes cara chica por las versiones más recientes.