Dólares del blanqueo se quedan en los bancos y alimentarán reservas del BCRA

El sector de cajas de los bancos pasó una primera prueba de fuego, del que resultó airoso: cuando esperaban un aluvión de ahorristas para retirar dólares recién blanqueados por hasta u$s 100.000, ahora sin costos adicionales, finalmente no hubo pánico. Tampoco gran interés. Habrá que ver en los próximos días.

Los tesoros de las sucursales de los bancos se mantuvieron repletos de dólares, al punto que clientes contaban que iban a buscar por caja $ 10 millones y en las entidades tuvieron, esta vez, que pedir disculpas por no contar con la moneda nacional, porque el lugar físico en las bóvedas estaba ocupado en divisa.

Cambio de planes

Con el dato de tranquilidad de este primer día de posibilidad de retirar los billetes blanqueados, en los bancos ahora cambian de planes y llaman a transportadoras de caudales.

"El mercado está abocado a procesar los dólares que entraron del blanqueo", revelan en la industria. Procesar significa acondicionar los billetes de u$s 100 en paquetes de 1000 unidades para mantenerlos guardados, ya sea en la casa central de la entidad o mandarlos al Banco Central como encajes.

Con tantos dólares hoy físicamente en los bancos no sólo no necesitan importar billetes desde la Reserva Federal de EE.UU., sino que algunos se animan a exportarlos, aunque implica un costo exportar.

"No es ganancia para los bancos, pero eventualmente un banco puede decir exportar porque por algún motivo prefiere tenerlo en EE.UU.", detallan.

Más dólares

Desde Aurum Valores advierten que si se quedaran todos los depósitos del blanqueo en el sistema y los bancos decidieran volver a tener prestado el 37% de los depósitos del sector privado, la "capacidad prestable" adicional fruto del blanqueo del sistema financiero local sería de más de u$s 3000 millones.

Desde PPI alertan que a partir de este jueves empezarán a requerir acceso al MULC aquellos que difirieron importaciones hasta haber entrado en vigor la reducción del impuesto PAÍS: "Las cuotas serán mucho más elevadas que las que enfrentó el BCRA en septiembre".

Reservas del BCRA

Las reservas brutas escalaron apenas u$s 448 millones el mes pasado, a u$s 27.167 millones. Los depósitos privados acumulan un incremento de u$s 11.326 millones desde el 14 de agosto, ya muy por encima de lo visto durante el blanqueo de 2016, de modo que el stock quedó en u$s 29.935 millones.





Considerando que la etapa 1 del blanqueo se prorrogó hasta el 31 de octubre, los analistas de la consultora 1816 esperan que en los próximos días la tenencia de argendólares en manos privadas supere los u$s 32.491 millones que había alcanzado previo a las PASO de 2019.