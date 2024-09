Tensión en los bancos por el día D: prevén récord de retiros de dólares

Este martes será un Día D para el ministro de Economía, Luis Caputo, que estará atento a cuánto será el retiro de los dólares del blanqueo.



Las cifras que manejan en el Palacio de hacienda es que habrá u$s 12.000 millones de blanqueo cash, pero que desde el martes habrá un fuerte retiro de depósitos, que puede llegar enseguida a u$s 3000 millones.

Es la razón por la cual los bancos tienen los dólares encajados en un 100% en sus sucursales en lugar de haberlos mandado al Banco Central, y por eso no computan como reservas brutas.

Retiro de dólares

Quieren que cuando el cliente vaya a la sucursal los billetes estén en el acto, para evitar cualquier tipo de rumor.

De hecho, hubo un aluvión de depósitos de entre u$s 60.000 y u$s 70.000, y antes de hacerlo efectivo, primero abrieron la cuenta especial de regularización de activos (CERA), y antes de depositar las divisas, se quisieron asegurar mediante comunicación escrita, ya sea por mail, mediante la app, o con su oficial de cuentas, que este martes podrían retirar todo el efectivo sin problemas.

La razón para hacerlo es que necesitan este blanco para comprar un inmueble, un auto, o alguna otra inversión por la cual necesitaban tener el blanco necesario para hacerlo, pero que del otro lado les piden los billetes cash.

Dólar cara chica

El problema es que mucha gente depositó los dólares cara chica y, cuando vaya a retirarlos, querrá que le den los cara grande, y en especial con la gota azul de seguridad en el medio, que no será posible. Los bancos alertan que reciben los "cara chica" sin problemas, pero que el cliente luego también deberá recibirlos, porque no tienen de los otros.

Para los banqueros, el hecho de que haya un aluvión de retiro de depósitos no es del todo agradable, ya que esos dólares no se transformarán en crédito bancario a exportadores. Tampoco es del agrado del Central, ya que esas divisas tampoco computarán como encajes que sirvan para engrosar las reservas brutas, aunque no las netas.

Directo a las Alyc

Si bien una parte de los depósitos de las cuentas CERA de los bancos fue directo a las cuentas de las Alyc para ser invertidos, es solamente el 15%. De lo contrario, ya se hubiera notado un rally en los bonos y en las acciones que no se produjo.

En los bancos están en estado de alerta por el blanqueo hormiga, de mucho chiquitaje que no es usuario financiero que depositó menos de u$s 100.000 y los querrá retirar este mismo martes.

Presión al dólar

Incluso, especulan que la baja del tipo de cambio libre, tanto del blue como del MEP y del contado con liquidación, vino a cuento de la suba de depósitos. El interrogante es qué puede pasar ahora con el dólar financiero si se nota una caída en los depósitos.

Sebastián Mancuso, socio de Grupo GNP, advierte que quienes blanquearon menos de u$s 100.000 en septiembre y retiran este martes se ganan la posibilidad de pagar con esa plata el régimen especial de ingreso de los Bienes Personales de lo blanqueado, que se prorrogó el vencimiento al 31 de octubre. La norma original no permitía retirar plata de la CERA para pagarlo, pero con esta prórroga sí.